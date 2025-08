Carmen Borrego deixa mut José María Almoguera en destapar la veritat: 'El meu nét…'

per Cristo Fernández

La relació entre Carmen Borrego i el seu fill, José María Almoguera, ha viscut molts alts i baixos. Han passat per moments difícils i s'han dit coses molt dures a televisió. Ara, s'ha tornat a parlar d'una possible distància entre ells però Carmen ha parlat i ha destapat tota la veritat: "El meu nét i jo estem en el millor moment".

Tots dos han protagonitzat portades carregades de retrets i la distància entre tots dos semblava insalvable però alguna cosa ha canviat els últims mesos. Tots dos han fet un esforç i han intentat apropar-se.

| Mediaset

Han deixat enrere rancúnies, han presumit de reconciliació i han aconseguit, almenys públicament, mantenir una relació cordial. Així ho han mostrat, així ho han explicat, fins aquest cap de setmana.

Carmen Borrego i José María Almoguera, en boca de tothom pel seu últim encontre familiar

El programa de Telecinco Fiesta ha publicat unes imatges que han sembrat el dubte. S'han captat fotografies exclusives: Carmen i José María han coincidit en un parc.

Ella ha estat amb el seu nét, ha sortit a passejar amb el seu marit i el nen. Ell ha arribat després i el retrobament ha sorprès.

| Mediaset

No s'han saludat amb un petó, no s'han abraçat i amb prou feines han creuat paraules. L'escena ha estat freda, distant i el paparazzi ho ha descrit amb detall. Ha assegurat que "ni es miren" i ha dit que "semblen dos complets desconeguts".

José María Almoguera ha arribat amb un pot de puré a la mà i Carmen Borrego ha lliurat el nen amb afecte i ha fet un petó al seu nét. L'ha abraçat però no ha dirigit paraula al seu fill. No hi ha hagut gestos d'afecte.

Carmen Borrego revela que té una gran relació amb José María Almoguera

Carmen Borrego ha respost amb fermesa, ha vist el vídeo al plató, ha escoltat els comentaris, ha somrigut i ha parlat. La col·laboradora ha volgut aclarir-ho tot, ha negat una nova baralla i ha explicat la situació.

| Europa Press

"L'únic que em molesta és que es tregui un menor", ha començat dient. Després ha llançat la seva veritat: "Estic en el millor moment de la meva relació amb el meu fill. Amb ell, amb la seva parella, amb el meu nét… Em sento immensament feliç".

Carmen Borrego ha parlat alt i clar. Ha explicat la veritat, ha mostrat la seva felicitat com a àvia i ha deixat sense paraules José María, que per ara no s'ha pronunciat. Però tot indica que ha compartit aquell puré… i també la reconciliació.