Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco, enxampada: la descobreixen i s'explica tot

No cada dia una influencer com Rocío Flores apareix en un lloc tan insospitat, envoltada de gent, treballant intensament i gairebé sense descans. Però això és exactament el que ha passat aquest cap de setmana durant el festival Puro Latino a Sevilla. Diversos testimonis asseguren haver presenciat una escena que ningú no esperava: estava cuinant i servint menjar, i no estava sola.

El rumor es va disparar quan les xarxes socials van començar a omplir-se d’imatges i comentaris de qui es van acostar a una cridanera foodtruck. Allà, darrere el taulell i amb davantal inclòs, hi havia Rocío Flores i Gloria Camila, mà a mà, en un ambient que no té res a veure amb la televisió o els photocalls. Què ha passat realment? Per què han decidit aparèixer d’aquesta manera tan inusual?

Rocío Flores, enxampada cuinant hamburgueses al costat de Gloria Camila al festival Puro Latino

La calor de Sevilla, la música urbana i l’energia d’un macrofestival van ser l’escenari perfecte perquè Rocío i Gloria Camila compartissin una experiència inèdita. Lluny de platós i focus, aquesta vegada van decidir posar-se al capdavant d’un negoci gastronòmic efímer, juntament amb una amiga molt propera. No era la primera vegada, però sí la més visible.

Fa just un any, ambdues es van embarcar en una aventura empresarial que semblava anecdòtica. Tanmateix, l’èxit va ser tal que han volgut repetir, i aquesta vegada, l’exposició ha estat més gran. Les xarxes van esclatar de missatges sorpresos, valoracions positives i una curiositat generalitzada per entendre què les va portar fins allà.

L’escena va ser tan surrealista com autèntica: Rocío Flores preparant hamburgueses amb les seves pròpies mans, mentre Gloria Camila les empaquetava per als clients. Ambdues treballaven sense descans en una foodtruck instal·lada dins del festival Puro Latino, que va tenir lloc aquest cap de setmana a Sevilla.

Va ser un testimoni qui, en reconèixer-les, va compartir la seva experiència: "Rocío em va cuinar una hamburguesa i la Gloria la va posar a la caixa, em va encantar conèixer-les". El negoci era una iniciativa conjunta de Rocío, Gloria i una amiga, que ja havia tingut una bona acollida en edicions anteriors.

Fins i tot elles mateixes van promocionar el punt de venda: una foodtruck especialitzada en hamburgueses a través d’aquesta publicació a Instagram. "L’hamburguesa boníssima", "Són encantadores", van ser només alguns dels comentaris publicats.

En un dels vídeos de Rocío Flores, se la pot veure amb actitud animada i compromesa, animant els seus seguidors a acudir al lloc. En ell explicava que estaria amb Gloria Camila, cuinant i atenent el públic. Un rol completament diferent del que sol exercir, que ha cridat poderosament l’atenció dels seus fans i detractors per igual.

Una experiència esgotadora que Gloria Camila ha explicat sense filtres

L’experiència ha estat tan intensa que Gloria Camila no ha dubtat a compartir el seu esgotament: "Us prometo que estic KO. He viscut el que és tenir una foodtruck en un festival gran i admiro profundament els que treballen i sustenten les seves vides amb això. No està pagat", va expressar amb total sinceritat.

Tres dies seguits que han deixat empremta. Des de les sis de la tarda fins a les cinc i mitja del matí, sense descans, gairebé sense seure i amb el constant anar i venir de clients. La Gloria va confessar que ni tan sols ha tingut temps de dormir bé:

"Aquest matí no he dormit, he anat directa a l’AVE i allà he dormit una mica". El seu relat és un testimoni d’esforç, compromís i, sobretot, d’admiració per qui exerceixen aquests treballs dia rere dia.

Rocío Flores i Gloria Camila també van gaudir del festival amb les seves respectives parelles

Tot i que la feina va ser intensa, també hi va haver moments per desconnectar. I és que, un cop acabat el seu torn a la foodtruck, Rocío Flores i Gloria Camila es van sumar al festival com dues assistents més.

En les imatges que la Rocío va compartir posteriorment al seu perfil, se la veu gaudint del concert amb la seva parella, Manuel Bedmar. A més, també hi va ser present Álvaro García, parella actual de la Gloria. Balles, rialles i complicitat omplen la galeria de fotos que ha tingut gran repercussió.

A més, en un dels vídeos finals, s’aprecia la Gloria Camila ballant animadament amb Manuel Bedmar. Una cosa que va destacar la mateixa Rocío Flores a la descripció de la publicació: "Un any més. (L’últim vídeo, el meu preferit sens dubte)", va escriure.

L’aparició de Rocío Flores en un rol tan inesperat ha deixat sorpresos a propis i estranys, mostrant una faceta molt diferent de l’habitual. Al costat de Gloria Camila, han demostrat que volen allunyar-se de la polèmica recent amb la família de Michu i gaudir de moments com aquest.