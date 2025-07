Rocío Carrasco, obligada a donar explicacions: el de Fidel Albiac és totalment fals

La vida de Rocío Carrasco torna a situar-se sota els focus, però aquesta vegada no per la seva història familiar o una nova aparició pública. El motiu n'és un altre, més íntim però no menys rellevant. Es tracta d'una promesa que va fer juntament amb Fidel Albiac que no ha estat complerta.

Es tracta del casament per l'església que tenien previst celebrar aquest any. Aquesta situació ha desfermat una onada de preguntes a xarxes socials i fòrums del cor. On és el casament? Què ha passat amb aquella declaració tan contundent?

| Europa Press

Rocío Carrasco i Fidel Albiac van sorprendre amb una promesa pública de casament religiós

Per entendre l'abast d'aquesta situació, cal remuntar-se l'abril de 2024. En aquell moment, Rocío Carrasco concedia una exclusiva a la revista Lecturas en què compartia una notícia que va deixar tothom bocabadat. Aprofitant la celebració dels seus 25 anys d'amor amb Fidel Albiac, anunciava la seva intenció de casar-se de nou, aquesta vegada per l'Església.

"Ens casem per l'Església aquest any", afirmava amb un gran somriure i una lluentor als ulls que transmetia il·lusió. No es tractava d'una declaració ambigua ni subjecta a interpretacions. Era un anunci ferm, pronunciat amb la seguretat de qui sap què vol.

Rocío no amagava que encara no hi havia lloc ni data, però tenia clar qui seria el nuvi: "L'únic que tinc és amb qui. No hi ha res més, només sé amb qui. Això és inamovible, no és negociable".

| Europa Press

Aquell moment va ser interpretat per molts com una mena de renaixement emocional. Un gest amb què la filla de Rocío Jurado pretenia tancar ferides i començar un capítol a la seva vida al costat de l'home que ha estat amb ella durant dècades.

El casament per l'Església mai no va arribar a celebrar-se i creixen les especulacions

Tanmateix, ha passat més d'un any des d'aquell anunci i no hi ha hagut ni casament, ni exclusiva, ni imatges del tan esperat "sí, vull". El temps ha fet la seva feina: l'expectació es va transformar en desconcert, i el desconcert en incredulitat. A finals de juliol de 2025, el casament no s'ha produït.

Les xarxes socials han estat el termòmetre perfecte per mesurar l'impacte d'aquesta manca de compliment. Comentaris com "No s'havien de casar per l'Església?", o "On és el casament de Rocío i Fidel?", es multipliquen. Molts apunten que pot ser degut al nou conflicte legal amb Antonio David Flores, una cosa que ha empitjorat encara més la situació amb els seus fills.

| Europa Press

El silenci de Rocío Carrasco i Fidel Albiac ha alimentat encara més les sospites. En l'univers de la crònica social, on tot s'analitza i cada paraula compta, aquest tipus d'absències no passen desapercebudes. El que en el seu dia va ser un anunci il·lusionant, ara es percep per molts com una falsa promesa.