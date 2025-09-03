Rocío Flores abandona su hogar y se muda a un lugar que no gustará a Rocío Carrasco

Rocío Flores ha sorprendido a sus seguidores con una confesión muy personal. La hija de Rocío Carrasco ha explicado, a través de sus redes sociales, que ha tenido que abandonar su hogar en Málaga. El motivo de este cambio ha sido una nueva etapa en su vida profesional pero lo que ha llamado la atención es que irá a Madrid, donde vive su madre.

Rocío Flores ha recordado que ya en octubre de 2022 tomó una decisión muy importante: dejar la televisión. En ese momento, dijo adiós a El programa de Ana Rosa y a su trabajo como colaboradora en Telecinco. Según sus propias palabras, el mundo televisivo la desestabilizó mucho: “Lo mejor que pude hacer fue tomar mi tiempo y seguir mi camino”, ha confesado.

Desde entonces, se ha alejado del foco mediático y solo ha aparecido en contadas ocasiones públicas. Ha estado centrada en su faceta como influencer y también como empresaria. En estos meses, ha trabajado en silencio, construyendo un nuevo proyecto de vida lejos de las cámaras.

Rocío Flores se va a vivir a Madrid, donde vive Rocío Carrasco

Ahora, ha decidido dar un paso más: “Buenos días. Bueno, llevaba un montón de días desaparecida por aquí y me apetecía mucho hablaros un poco”, ha dicho en sus redes sociales. Con un tono natural y cercano, Rocío ha explicado los motivos de su mudanza temporal.

Ha reconocido que ha vivido un verano muy movido, sobre todo el mes de agosto y septiembre también ha comenzado con muchos cambios. “Ya os lo puedo contar: vamos a pasar una pequeña temporada más en Madrid que en Málaga”, ha anunciado.

Junto a ella han llegado su pareja, Manuel, y su perrita Roma. Ahora los dos están instalándose en la capital, lugar donde vive Rocío Carrasco, quien ahora se encuentra grabando su nueva aventura televisiva para RTVE lejos de nuestro país. Seguro que cuando vuelva a España no estará para nada cómoda con esta noticia debido a las querellas judiciales que han tenido últimamente.

Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, confirma que está feliz de vivir esta nueva etapa

“Tenía muchas ganas de vivir una experiencia así, algo diferente, cambiar un poco, y la verdad es que estoy muy feliz”, ha confesado. Para ella, este traslado es un reto, pero también una oportunidad. Quiere comenzar una nueva etapa y seguir creciendo.

En lo profesional, Rocío Flores ha estado muy volcada en las redes sociales, donde ya ha superado los 700 mil seguidores. Además, ha creado su propia página web, desde la que da consejos para emprendedores. Se ha convertido en su propia jefa, demostrando que es una mujer de negocios e independiente.

De esta forma, Rocío Flores ha explicado por qué ha tenido que abandonar su hogar: para comenzar una nueva vida en Madrid.