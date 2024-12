Roberto Brasero ho confirma: 'La neu arribarà...'

Roberto Brasero és un dels meteoròlegs més reconeguts a Espanya. La seva feina a la televisió ha captat l'atenció de milions. Amb el seu estil amè i claredat en explicar els fenòmens meteorològics, s'ha guanyat la confiança del públic.

La seva feina va més enllà d'informar: prepara els ciutadans per als canvis dràstics del clima. Ara, la seva última predicció sobre la neu anticipa un canvi important les properes setmanes.

En la seva anàlisi més recent, Brasero ha avançat que aquest desembre portarà sorpreses hivernals. Amb temperatures que oscil·laran dràsticament, el seu pronòstic adverteix que ens hem de preparar per a un possible temporal.

Aquest canvi pot significar neu a cotes altes i gelades importants en àmplies zones del país. El seu missatge no només alerta, sinó que convida a actuar amb previsió.

| Getty Images

La neu es podria avançar aquest desembre

La previsió de Brasero destaca també per la seva capacitat per simplificar dades complexes. Mentre altres meteoròlegs destaquen generalitats, ofereix detalls clars. La seva experiència el converteix en un referent imprescindible per comprendre fenòmens com el que ha de venir.

L'hivern sembla voler avançar-se, segons Roberto Brasero. Les prediccions indiquen una irrupció daire fred polar continental. Això portarà un important descens de temperatures i possibles nevades al nord-est peninsular.

Als Pirineus, s'espera neu a cotes superiors a 2.000 metres. Aquest canvi climàtic podria començar cap al cap de setmana, estenent-se fins dilluns. Brasero també esmenta gelades importants.

Aquestes afectaran àmplies zones d'Espanya, com el nord-est i les Balears. Tot i que el quadrant sud-oest es podria mantenir més estable, la resta del país notarà un ambient plenament hivernal. Les nits portaran temperatures gèlides, convertint la situació en un desafiament per a molts.

| Pexels

Preparar-se per a un pont hivernal

El pont del desembre podria estar marcat per sorpreses meteorològiques. Diumenge a la tarda i dilluns seran clau, amb l'arribada de nevades en diversos sistemes muntanyosos.

A més, el descens tèrmic afectarà tant àrees urbanes com rurals. Per als que planegen viatjar, Brasero recomana equipar-se bé. Portar cadenes per al cotxe i roba d'abrigar-se serà essencial per evitar problemes.

Segons el pronòstic, la neu podria assolir els sistemes Bètics i la Serra Tramuntana a Mallorca. Aquest fenomen no és comú per a aquestes dates, cosa que el converteix en un esdeveniment especial. Tot i que els models meteorològics podrien canviar, la tendència apunta a un inici de desembre inusualment fred.

Altres experts confirmen el canvi

A més de Roberto Brasero, altres institucions i experts coincideixen en les prediccions. Meteocat ja ha emès avisos per a Catalunya, anticipant nevades als Pirineus.

Francesc Mauri, meteoròleg català, també alerta sobre aquest canvi climàtic. Tots dos destaquen la importància d'estar atents als propers dies, ja que les actualitzacions podrien confirmar un episodi hivernal únic.