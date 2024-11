Roberto Brasero confirma que arriba la ciclogènesi: El seu clar advertiment

La temporada de borrasques és molt activa. Després dels episodis de pluja i vent que ha deixat Caetano --i que s'està allunyant--, ara toca obrir un nou episodi.

Es tracta de Bert, una ciclogènesi explosiva que s'espera que aparegui divendres, 22 de novembre, a la nit. Ho farà a l'oest d'Irlanda. Un dels meteoròlegs més reconeguts del panorama televisiu ha explicat com pot afectar la Península. I què és el que ha explicat? Ho veiem a continuació.

Què és una ciclogènesi explosiva?

Tot i que és una borrasca, aquesta compta amb una particularitat: es forma d'una manera molt més ràpida i sobtada. Això es tradueix en ràfegues de vents més fortes mentre està en actiu.

Per això el cognom d'“explosiva”. Ja que aquesta tindrà un comportament més agressiu que una borrasca convencional.

Com afectarà?

La previsió de Roberto Brasero porta ingredients de tota mena. No només el vent i les pluges protagonitzaran els propers dies. També ho farà la temperatura, però de manera que, a priori, no sembla del tot evident.

| Pexels

S'espera que Bert neixi a Irlanda i, posteriorment, es vagi desplaçant per les illes britàniques. Aquest arribaria a la Península a través de l'oest. Tot i això, encara que es marca diumenge com el dia en què plogui a l'oest i nord peninsular, les temperatures pujaran. Però, per què?

Per què pugen les temperatures

La borrasca ve des del Regne Unit. Però les temperatures pugen, ja que els vents que tindrem a la Península seran de component sud.

Precisament és la direcció del vent la que farà que les temperatures repuntin. Tot i que la jornada de divendres ha estat marcada per gelades a la meitat nord del territori espanyol, la cosa canviarà el cap de setmana.

| Pexels

La predicció a Catalunya

De cara a dissabte, 23 de novembre, s'espera un lleuger repunt. Mentre que el diumenge 24, el mercuri estarà encara més amunt. Per tant, tindrem un còctel amb diversos ingredients: pluja, vent i augment de temperatures.

Si bé, encara que les temperatures pugin, no vol dir que faci massa calor, com a tal. Meteocat informa que les temperatures màximes per dissabte són --a Barcelona-- de 18 graus. D'altra banda, diumenge sí que tindrem una màxima de 20 graus. Tot i que de cara a la nit, els termòmetres no passaran dels 15 graus.

Brasero, davant aquest escenari, ha explicat que les precipitacions seran “més probables i intenses a litorals de Catalunya”. Les hores amb més intensitat de pluja seran entre dissabte a les 12 de la nit i diumenge a les 10 del matí. La resta de la jornada estarà marcada pels núvols i el vent.