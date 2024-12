'Com si fos ahir' del 5 de desembre: El descobriment perillós del Litus

Últim capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’. S’emetrà aquest dijous 5 de desembre. Recordem que divendres dia 6 és festa en motiu de l’aniversari de la Constitució espanyola. La sèrie de sobretaula ja no tornarà fins dilluns 9 de desembre.

En aquest darrer capítol de la setmana hi haurà quatre trames i tot indica que passaran coses fortes. La desaparició – encara no se sap si voluntària o no – de l’Ismael ho està marcant tot aquests dies però també hi ha altres trames que van avançant.

El Litus investiga pel seu compte

La primera de les trames tindrà a veure amb això. Ha tornat l’Íngrid, ex del Litus i mare de l’Ismael. L'Aloma penja un vídeo a les xarxes demanant a l'Ismael que torni. El Salva diu que la policia recomana fer aquest tipus de vídeos – que també han penjat altres amics – perquè són molt útils en casos de desaparicions voluntàries.

Ara bé, la possibilitat d’una desaparició voluntària estranya a l’entorn de l’Ismael i tots sospiten de l'Esteve. Ha estat detingut després que els Mossos detectessin a través d'una càmera de seguretat que vigilava els nois el dia de la desaparició de l’Ismael.

Una estratègia, la de la detenció, que és totalment equivocada si l’Esteve fos el veritable culpable ja que en aquests casos el prioritari és saber on amaga la víctima. Per acabar-ho d’adobar, veurem que el Litus va a la carretera on va desaparèixer l'Ismael i hi troba una pista que el fa sospitar el pitjor.

| TV3

La Sílvia i la Gemma es posen al dia

Per altra banda, la Sílvia i la Gemma parlen. La Sílvia culpa la Neus que el Francesc anul·lés la cita. La Gemma li diu que insisteixi. El què no sap la Sílvia és que va ser el Miqui qui va boicotejar la seva cita amb el Francesc. Això acabarà malament.

La Gemma, en canvi, està millor amb el Toni des de que van a teràpia de parella. Ja ha començat a treballar a l’autoescola i el seu caràcter directe i decidit podria dur alguns problemes. La Mila, una treballadora de l'autoescola, veu que la Gemma hi vol fer canvis radicals.

| TV3

La Noe fa cas al Miquel

Finalment, la Noe està molt tocada. Li diu al Miquel que han rebaixat la sedació a la seva mare però que ha començat a fer convulsions. La situació sembla complicada i pateix molt. L’Èric fa dies que vol anar a veure l’àvia, així li ha dit al Miquel. La Noe no en vol ni sentir parlar ja que diu que el seu fill és massa sensible i l’afectarà molt veure la seva àvia en aquest estat. El Miquel, però, acaba convencent la Noe perquè porti l'Èric a veure la seva àvia.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 5 de desembre de 2024?

L’episodi començarà a les quatre i sis minuts de la tarda i durarà, segons la programació oficial de TV3, una mica més de quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma hi ha penjats tots els capítols. Tant els d’aquesta temporada com els de les set anteriors. A més també es pot mirar molt contingut actual i antic de TV3.