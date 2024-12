Francesc Mauri es pronuncia sobre el fred en aquestes zones: 'Continua...'

per Sergi Guillén

El cap de setmana ha passat sense grans alteracions meteorològiques a Catalunya. Tot i que el novembre sol portar episodis més moguts, els cels han estat majorment clars. Les temperatures, encara que una mica fresques, s'han mantingut estables, sense assolir extrems significatius ni a les costes ni a l'interior.

Les pluges, habituals en aquesta època, han donat una treva als catalans; això ha permès gaudir d'activitats exteriors sense contratemps. Tot i això, les primeres gelades s'han deixat sentir a les àrees més fredes, assenyalant l'arribada progressiva de l'hivern. Aquest panorama ha consolidat un cap de setmana ideal per a passejades, esports o turisme local.

En aquest context, Francesc Mauri, meteoròleg de referència, ha compartit una anàlisi detallada sobre l'evolució tèrmica a Catalunya. A través del vostre compte de X (Twitter), ha aportat dades importants sobre les temperatures actuals i les perspectives a curt termini.

| ACN

L'anàlisi de Mauri: fred desigual segons les zones

Francesc Mauri ha destacat la diferència tèrmica marcada entre lʻinterior i la costa catalana. Segons l'expert, les zones d'interior han experimentat temperatures molt baixes, especialment en àrees amb boira (boira). Aquest fenomen ha intensificat el fred, afectant especialment les fondalades.

En aquestes àrees, la inversió tèrmica juga un paper crucial, acumulant aire fred a les valls i generant mínimes més intenses. Mentrestant, a la costa, especialment a la zona central i sud, les temperatures han estat més moderades. Segons Meteocat, a Montserrat es van registrar 15 °C, una xifra inusualment alta per a aquestes dates.

Aquest contrast reflecteix com el relleu i la proximitat al mar influeixen en el clima local, fins i tot durant episodis hivernals. La capital catalana, Barcelona, juntament amb zones del litoral com ara Tarragona, també ha mostrat un comportament tèrmic més suau.

Això ha permès més sensació de confort en comparació amb el gèlid ambient de l'interior. Les imatges compartides per Mauri i Meteocat a xarxes socials il·lustren aquesta realitat de manera precisa, marcant amb colors les variacions tèrmiques segons les regions.

Perspectives per als propers dies

El missatge de Francesc Mauri i Meteocat ressalta que aquest patró es podria mantenir en les properes jornades. El fred hivernal continuarà afectant especialment les àrees de linterior. La boira i la inversió tèrmica continuaran sent factors determinants en aquest fenomen.

Les nits i les matinades es preveuen especialment fredes a les comarques interiors i a zones d'alta muntanya. A la costa, per la seva banda, les temperatures continuaran sent moderades. No obstant això, és probable que la sensació tèrmica baixi durant les primeres hores del dia i al capvespre.

Aquest comportament estacional és típic de novembre i marca la transició cap a l'hivern més cru. Així, Francesc Mauri ha tornat a destacar com una figura clau per entendre la meteorologia a Catalunya.

La seva anàlisi, complementada per les dades de Meteocat, ofereix una visió completa de les condicions actuals. Amb aquesta informació, els ciutadans poden estar més ben preparats per afrontar les diferències tèrmiques segons la seva ubicació.