Oficial: El Meteocat posa data a l'arribada de la neu

Ahir, a diverses localitats de Catalunya, les temperatures van començar a disminuir de manera notable, marcant l'inici d'un període més fred. El canvi ha estat especialment perceptible a les zones de l'interior i a les comarques del Pirineu, on l'ambient ha esdevingut més gèlid.

Aquest descens tèrmic, encara que habitual en aquestes dates, sorprèn després de diverses setmanes de temperatures suaus per a l'època. Amb el termòmetre baixant, l'atenció se centra en les previsions meteorològiques per als propers dies.

Segons Meteocat, un front fred afectarà la meitat nord de Catalunya. Les precipitacions, esperades per a meitat de setmana, arribaran en forma de neu a zones del Pirineu. Això confirma que l'hivern comença a guanyar protagonisme a la regió.

La neu arriba aquesta setmana al Pirineu

Meteocat ha publicat un mapa detallat que mostra com evolucionarà el clima els propers dies. Des de dimarts, la nuvolositat cobrirà gran part del territori, amb pluges moderades a la meitat nord.

| Pexels

Dimecres, les precipitacions s'intensificaran, i els primers flocs de neu cauran en punts elevats del Pirineu. Això inclou estacions d'esquí i altres àrees muntanyoses d'alta altitud.

Dijous, tot i que les pluges cessaran a gran part de Catalunya, el Pirineu seguirà sota la influència del fred. S'espera que la cota de neu baixi a algunes comarques, encara que cal seguir atents a les diferents actualitzacions que ens ofereixin els experts.

Aquest fenomen, típic de desembre, portarà paisatges blancs a les altures i temperatures sota zero a les valls. El Meteocat aconsella precaució a carreteres de muntanya i respecte als senyals de trànsit per evitar qualsevol accident al volant.

Desembre, un mes clau per a les nevades

Històricament, el desembre és un mes en què la neu fa acte de presència a Catalunya, especialment al Pirineu. Aquesta arribada és esperada pels grans aficionats a l'esquí i els diferents esports d'hivern, que aprofiten per visitar estacions de renom com ara Baqueira Beret o La Molina.

La neu també és crucial per al sector turístic i per a la regulació hídrica al país. La combinació de temperatures baixes i fronts humits sol ser la clau per a l'aparició de nevades importants.

Segons els registres històrics, anys recents han vist un augment de nevades al desembre, tot i que amb variacions depenent de les condicions atmosfèriques. Aquest 2024 sembla que segueix la mateixa tendència, prometent un inici de l'hivern fred i amb neu.

Les prediccions de Meteocat no només preparen a la població per al fred, sinó que també generen grans expectativa a zones on la neu és sinònim d'activitat econòmica. Tant residents com visitants estaran atents als propers informes meteorològics per gaudir o preparar-se per a aquest canvi en el clima.