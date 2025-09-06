Robert Lacey, expert en els Windsor, revela el que ningú sap del príncep George

Aquesta setmana, un nou testimoni sobre la Família Reial britànica ha despertat l’atenció internacional. Robert Lacey, expert en els Windsor, ha explicat un detall clau sobre el príncep George, que durant anys havia romàs en la intimitat. Les seves paraules obren una finestra a la relació del príncep Guillem i Kate Middleton amb el seu fill gran, marcada per la cura i la discreció.
El príncep George, que avui té 12 anys, va créixer en un entorn molt diferent del que molts imaginen per a un hereu al tron. Guillem i Kate van planificar amb minuciositat cada pas de la seva educació emocional. Com van aconseguir que un nen amb un futur semblant visqués fins als set anys una vida pràcticament normal?
Robert Lacey revela com Guillem i Kate van protegir la infància del príncep George
El príncep George va néixer el 22 de juliol de 2013 a l’Hospital St Mary, on també havien arribat al món Guillem i Harry. Des d’aquell instant, el seu destí estava segellat: algun dia es convertirà en el rei del Regne Unit. Tanmateix, els seus pares van decidir que aquesta càrrega pesada no havia de condicionar els seus primers anys de vida.
La història recent de la Família Reial explica aquesta decisió. El mateix Guillem va reconèixer en diverses ocasions que va créixer sota una forta pressió mediàtica, especialment després de la pèrdua de la seva mare, Diana de Gal·les. Aquesta experiència va marcar la seva manera d’entendre la paternitat i el va portar a buscar un enfocament diferent per a George, Charlotte i Louis.
Al llarg de les darreres dècades, la monarquia ha anat suavitzant alguns protocols rígids per donar cabuda a la vida privada dels seus membres. Amb aquesta visió més moderna, Guillem i Kate van dissenyar una estratègia silenciosa per parlar amb George del seu destí reial en el moment just, evitant que ho sabés massa aviat.
La gran revelació va arribar de la mà de Robert Lacey, reconegut historiador i autor de diversos llibres sobre els Windsor. En declaracions a la revista People, va assegurar que Guillem i Kate no van explicar a George que seria rei fins que va complir els set anys. "Ell ha tingut una infància normal", va explicar Lacey.
L’expert va destacar que aquesta normalitat va ser el resultat d’una decisió conscient:"Guillem va endarrerir deliberadament la notícia fins a l’últim moment possible. Això demostra la cura i la consideració cap al seu fill. També ens diu alguna cosa sobre com se sentia el mateix Guillem respecte al pes de la corona", va afegir.
L’elecció d’esperar fins al 2020 per compartir amb George el seu destí reflecteix un compromís amb el seu benestar emocional. L’hereu va viure els seus primers set anys com un nen més, assistint a l’escola, gaudint del camp i jugant amb els seus germans, sense el pes de ser el futur monarca.
Una línia de successió marcada pel futur de George
Actualment, la línia de successió al tron britànic situa Guillem en primer lloc i George en el segon. Després d’ell hi ha la princesa Charlotte i el príncep Louis. Només després apareix el príncep Harry, que ocupa la cinquena posició.
La infància de George adquireix així una dimensió especial: és l’únic dels tres germans destinat a regnar. Tanmateix, Guillem i Kate han volgut que aquesta diferència no condicioni la seva vida quotidiana. Mantenir aquest delicat equilibri ha estat, segons els experts, un dels grans èxits dels prínceps de Gal·les en la darrera dècada.
La protecció de la intimitat dels infants també es reflecteix en els plans d’habitatge de la parella reial. Segons van confirmar el passat mes de juny, Guillem i Kate es traslladaran a Forest Lodge a finals d’aquest any. Un trasllat a una residència situada a prop de l’escola Lambrook School, on estudien George, Charlotte i Louis.
El biògraf Robert Hardman ho va expressar amb claredat en una entrevista amb la BBC. "Guillem es pren el seu paper de pare del futur rei tan seriosament com es pren el seu paper de futur rei. La seva principal prioritat és assegurar-se que ho gaudeixin en lloc de témer-ho", va expressar.
En aquesta manera de criar George es percep la petjada de Diana de Gal·les, la preocupació constant de la qual va ser que els seus fills visquessin experiències normals. Guillem ha recollit aquest llegat i l’ha portat més lluny, endarrerint la conversa sobre el destí reial de George perquè pogués gaudir de la innocència infantil durant més temps.
La confessió de Robert Lacey sobre el príncep George confirma com Guillem i Kate han prioritzat la infància del seu fill per damunt del protocol. Endarrerir fins als set anys la notícia que seria rei reflecteix un canvi generacional dins dels Windsor. El que queda per veure és com aquesta criança equilibrada marcarà el caràcter del futur monarca britànic.