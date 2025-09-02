La princesa Leonor rep una notícia des de San Javier que confirma les seves sospites

La princesa Leonor ha rebut una notícia que confirma el que ja intuïa i que marcarà una etapa decisiva en la seva formació militar. Des de San Javier, un municipi amb gran tradició a la Casa Reial, li han comunicat un reconeixement que ratifica el seu vincle amb aquesta localitat. Aquest anunci ha arribat just en un moment crucial, quan l'hereva al tron comença un capítol important a la seva vida.
La jove ja es troba a San Javier, iniciant el seu darrer tram de formació militar a l'Acadèmia General de l'Aire (AGA). La seva estada allà, que s'allargarà fins al 14 de juliol de 2026, li permetrà consolidar la seva preparació com a futura cap d'Estat. La princesa s'ha integrat plenament a l'entorn de l'AGA, complint amb la rigorosa disciplina que exigeix la institució.
L'alcalde José Miguel Luengo ha confirmat a El Español que San Javier nomenarà Leonor Filla Adoptiu i li donarà la Medalla d'Or, com a Felip VI el 1988. Aquell acte, celebrat després de la formació militar de l'aleshores príncep, es va convertir en un símbol d'afecte i proximitat entre la Corona i el municipi. Ara, gairebé quatre dècades després, la princesa repetirà aquest gest històric, consolidant el seu vincle amb San Javier.
La princesa Leonor deixarà empremta a San Javier mentre es prepara per assumir el seu paper com a futura cap d'Estat
La cerimònia se celebrarà a l'Ajuntament i la plaça d'Espanya s'espera que estigui plena de veïns i visitants per rebre l'hereva al tron. Leonor també plasmarà la seva signatura al Llibre d'Or de la Vila, estrenat pel seu pare. Segons el regidor, el reconeixement mostra l'orgull d'acollir la futura reina i el seu valor per a la projecció de San Javier.
Durant la seva estada, l'AGA es convertirà en el centre d'atenció de San Javier, amb activitats i esdeveniments que realçaran la presència de Leonor. Des de la Patrulla Àguila fins als entrenaments al Pilatus PC-21, Leonor haurà de completar un exigent periple de formació aèria que culminarà amb el seu despatx de mans del seu pare. Aquest curs no només reforçarà les seves capacitats militars, sinó també la seva preparació com a futura cap d'Estat, seguint els passos del seu pare, Felip VI, i del seu avi, Joan Carles.
San Javier es prepara per a una estada històrica de la princesa Leonor
L'Ajuntament ha anunciat que coordinarà totes les accions necessàries perquè l'estada de la princesa transcorri amb normalitat i seguretat. A més, es potenciaran esdeveniments culturals, esportius i turístics que beneficiaran el municipi, projectant la seva imatge més enllà de les fronteres regionals. La visita de la princesa Leonor permetrà promocionar tant la gastronomia local com activitats d'oci vinculades al Mar Menor i La Manga, generant un impacte mediàtic important.
Per als veïns de San Javier, l'arribada de la princesa suposa un motiu d'orgull i expectació, similar al que es va viure fa gairebé quaranta anys amb Felip VI. La combinació de tradició, reconeixement institucional i vida a l'AGA projecta una experiència única per a l'hereva. Amb cada pas que faci Leonor a la localitat, San Javier es reafirma com un punt clau en la formació i trajectòria de la futura reina d'Espanya.