La reina Sofia, als seus 86 anys, sorprèn la Zarzuela amb una postura molt taxativa

La reina Sofia ha estat un dels pilars de la monarquia espanyola, per la seva entrega absoluta i la seva capacitat per complir amb el seu deure. Sempre en un segon pla, però amb un compromís total, ha exercit la seva tasca sense necessitat de protagonismes. Ara, als seus 86 anys, ha decidit que és el moment de fer un pas que marcarà un abans i un després en el seu paper dins de Zarzuela
Es tracta d'una determinació ferma, meditada i justificada, que revela tant la seva responsabilitat com el seu sentit de la institució. Un gest que no passa desapercebut i que mostra com l'emèrita entén el pes de la Corona en el present i en el futur
La reina Sofia: una vida marcada per l'entrega a la monarquia i a Zarzuela
La reina Sofia sempre va tenir clar el seu paper en casar-se amb Joan Carles I. Des de llavors va assumir amb convicció que havia de complir amb els seus deures monàrquics, i ho va fer amb una dedicació plena. Va ser conscient que la seva missió era sostenir la institució i representar la Corona amb dignitat
Durant dècades, va encarnar la imatge de compromís silenciós i de presència constant. Tot i que la seva vida personal va estar marcada per la infidelitat del seu marit, ell mai va dubtar a reconèixer que ella és, abans de res, una gran professional. Aquesta visió és compartida per gran part de la ciutadania, que la valora per la seva rectitud i entrega
El Palau de la Zarzuela va ser sempre l'epicentre de la seva tasca i de la seva vida. Allà ha viscut les alegries familiars i també els moments de més dificultat. La seva figura ha estat la d'una dona que es va bolcar en el seu deure institucional, fins i tot quan les circumstàncies personals la convidaven a replegar-se
La reina Sofia pren una decisió molt rellevant per a Zarzuela
Ara, però, la reina Sofia ha considerat que és hora de fer un pas enrere pel que fa a l'exposició pública. Ha transmès la seva decisió a Zarzuela, deixant clar que no es tracta d'una renúncia, sinó d'una adaptació lògica a la seva edat i a les seves prioritats actuals. Entre aquestes, la cura de la seva germana Irene, amb qui manté un vincle molt estret i a qui dedica gran part del seu temps
Considera, a més, que el pes de la Corona ha de recaure ara en el seu fill Felip VI, en la reina Letícia i en les seves netes, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Per a l'emèrita, ells són els actuals exponents de la monarquia, i a ells els correspon ocupar l'espai públic amb més intensitat. D'aquí que la seva decisió estigui alineada amb la idea d'un relleu generacional natural i necessari
Això sí, tot i que ha reduït la seva agenda oficial, la reina Sofia no s'ha desvinculat del tot de la seva tasca. Continua atenta als esdeveniments que afecten el país i demostra el seu compromís de manera discreta
Un exemple recent ha estat la seva implicació a través de la seva fundació en l'ajuda a les víctimes dels incendis. No ha estat avui en la visita juntament amb Felip i Letícia, però sí que ha fet arribar una donació econòmica per donar suport als damnificats
Aquest gest reflecteix la seva manera d'entendre ara el seu paper dins la monarquia: menys exposició, però sense abandonar el compromís social. Entén que el prestigi de la institució també es reforça des de la proximitat amb la ciutadania i des de les accions solidàries. I en aquest terreny continua sent un referent dins i fora de Zarzuela
Als seus 86 anys, Sofia sap que ja no té sentit mantenir el mateix ritme de fa dècades. Però la seva determinació no suposa una retirada total, sinó un ajust realista i responsable
El pas enrere a la primera línia no significa, en absolut, desinterès. Al contrari, és un gest de confiança cap a la nova generació que encarna el futur de la monarquia espanyola