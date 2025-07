30 anys després: Surt la sorpresa amb Richard Gere i Cindy Crawford

Van ser la parella més enlluernadora dels noranta. Ell, l'etern galant de Hollywood gràcies a Pretty Woman. Ella, la supermodel més influent de la seva generació. Richard Gere i Cindy Crawford van ser la imatge viva del glamour, la bellesa i la fama. Es van conèixer el 1988 en una barbacoa organitzada pel fotògraf Herb Ritts.

Aleshores, Gere tenia 42 anys i Crawford tot just 25. La seva història d'amor no va sobreviure a la pressió mediàtica, les agendes impossibles i una diferència d'edat que, amb el temps, va pesar més del que s'imaginaven. El 1995 van posar fi al seu matrimoni. Des de llavors, mai més van compartir ni feina ni catifa vermella.

Una generació que segueix els seus passos

Trenta anys més tard, els seus camins es tornen a creuar. Però aquesta vegada, no com a parella sentimental, sinó a través dels seus fills. Homer Gere, primogènit de Richard i Carey Lowell, i Kaia Gerber, filla de Cindy i l'empresari Rande Gerber, protagonitzaran junts una sèrie.

Homer, reservat i allunyat dels focus durant la seva infància, ha començat a aparèixer en esdeveniments públics al costat del seu pare els darrers anys. Per la seva banda, Kaia s'ha forjat una carrera com a model internacional, demostrant que no viu només del cognom.

Un thriller amb passat i futur

La sèrie en qüestió es titula The Shards, adaptació de la novel·la Los destrozos de Bret Easton Ellis, autor de American Psycho. Ambientada al Los Angeles de 1981, la història barreja joventut, festa, secrets i l'amenaça d'un assassí en sèrie conegut com “l'Arrossegador”.

Ningú sap si Homer i Kaia es coneixien abans d'aquest rodatge. El que sí que està clar és que l'elecció del repartiment no ha passat desapercebuda. El morbo de veure els fills de dues llegendes dels noranta compartint protagonisme és massa temptador per a la premsa i per a una generació que va créixer amb els seus pares a portades de revistes i photocalls.

Camins que es van separar… però mai es van esborrar

Després del divorci, tant Gere com Crawford van continuar amb les seves vides lluny l'un de l'altre. Ell es va casar més tard amb Alejandra Silva, amb qui també comparteix un fill, i ella ha format una família consolidada al costat de Rande Gerber. Tot i que sempre van parlar amb respecte mutu, gairebé no van esmentar públicament els motius reals de la seva ruptura.

Va ser Cindy qui, amb els anys, va oferir una reflexió més íntima. El 2016 va confessar que potser mai no van ser veritablement companys: “Jo era molt jove, i ell era Richard Gere. Vaig començar a créixer, a trobar la meva personalitat, però canviar la naturalesa d'una relació un cop hi ets dins… és molt difícil”.

El gir inesperat: un retorn que emociona

Richard Gere i Cindy Crawford han coincidit de nou, 30 anys després del seu divorci, en el rodatge de la sèrie que protagonitzen els seus fills. Van acompanyar junts Homer i Kaia en la presentació del projecte, van posar al set i, segons fonts de l'equip, van passar diverses jornades junts xerrant, rient i recordant.

El més impactant és que… han reprès el contacte de manera propera i amistosa. No com a parella, sinó com dues persones que van compartir una part intensa de les seves vides i que ara, a través dels seus fills, troben una segona oportunitat per retrobar-se, aquesta vegada, sense focus, sense anells improvisats… i sense papers d'alumini.