Ricard Ustrell la fa grossa en un restaurant del Japó: Expulsat

El viatge de Ricard Ustrell al Japó, en el marc de la cobertura especial d'El matí de Catalunya Ràdio, ha deixat una anècdota inesperada que ha captat l'atenció dels seus seguidors. El periodista, conegut pel seu estil proper i espontani, va viure un moment incòmode en ser expulsat d'un restaurant nipó mentre intentava emetre el seu programa en directe.

Què ha passat al Japó?

Durant la seva estada al Japó, Ustrell i el seu equip van decidir instal·lar-se en un restaurant local per emetre el programa matinal. Tanmateix, l'elecció del lloc no va ser la més encertada. En començar l'emissió amb la seva salutació enèrgica habitual, "Senyores i senyors, bon dia!", el personal de l'establiment, visiblement molest per la interrupció, els va demanar que marxessin del lloc.

L'incident va ser relatat pel mateix Ustrell en to de broma durant l'emissió, destacant les dificultats tècniques i logístiques que van afrontar després del desallotjament. Malgrat el contratemps, l'equip va aconseguir continuar amb la programació, demostrant la seva capacitat d'adaptació i professionalitat.

| ACN

Declaracions de l'entorn més proper

L'incident no ha passat desapercebut a les xarxes socials, on els seguidors del programa han expressat el seu suport i admiració per la capacitat de l'equip per superar les adversitats. Molts han destacat l'autenticitat i proximitat d'Ustrell, característiques que l'han convertit en una figura destacada del periodisme català.

Per la seva banda, Ustrell ha compartit a les seves xarxes socials imatges de la seva estada al Japó, mostrant el seu entusiasme per la cultura i gastronomia del país. En una de les seves publicacions, va fer broma sobre l'incident, agraint al seu equip i a l'audiència la comprensió i el suport.

Aquest episodi, tot i ser desafortunat, ha reforçat la connexió entre Ustrell i la seva audiència, que valoren la seva autenticitat i compromís amb un periodisme proper i humà. Una mostra més que, fins i tot en els moments més inesperats, la professionalitat i el bon humor poden convertir un contratemps en una anècdota entranyable.

| ACN

Ricard Ustrell, un periodista que genera controvèrsia

Ricard Ustrell va néixer a Sabadell el 1990. És una de les figures més destacades del periodisme català contemporani, conegut pel seu estil directe, la seva capacitat de connectar amb l'audiència i la seva versatilitat tant a la ràdio com a la televisió.

Ustrell va començar la seva carrera als mitjans a una edat primerenca, col·laborant amb només 13 anys a emissores locals com Ràdio Sabadell i Matadepera Ràdio. Posteriorment, es va llicenciar en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i va cursar estudis de Filosofia.

Trajectòria a la ràdio

La seva vinculació amb Catalunya Ràdio es va consolidar a partir de 2009, participant en programes com "Tot és molt confús" i "Els optimistes". Entre 2015 i 2018, va dirigir i presentar "El suplement", aconseguint xifres d'audiència destacades i convertint-se en un dels programes més escoltats de l'emissora. El 2023, va assumir la direcció i presentació d'"El matí de Catalunya Ràdio", el programa matinal de referència de la cadena.

Salt a la televisió

A televisió, Ustrell ha estat al capdavant de diversos formats a TV3. El 2017, va estrenar "Preguntes freqüents", un programa de debat polític que va conduir fins al 2018. Posteriorment, va presentar "Quatre gats", un espai d'entrevistes a personalitats internacionals com Pepe Mujica, Dilma Rousseff i Noam Chomsky. Entre 2019 i 2022, va liderar "Planta baixa", un magazín diari sobre actualitat. Des de 2022, presenta "Col·lapse", un programa d'entreteniment emès en horari de màxima audiència.