El restaurant de Barcelona on pots trobar Dani Olmo amb la seva parella

Barcelona coneix bé l'art d'amagar històries famoses darrere d'una cantonada assolellada i una taula propera a la finestra. La ciutat permet a les celebritats caminar sense pressa, barrejades amb converses quotidianes i aroma de pa acabat de fer. En els darrers dies, els ulls curiosos han buscat una pista concreta sobre els plans més tranquils del futbolista i la seva parella. La pregunta és senzilla i, alhora, irresistible per a qualsevol amant del cor ben informat.
La pista que assenyala La Balabusta, el racó escollit per la parella
La primera clau va arribar captada per En Blau durant un passeig de la parella pel centre de Barcelona. El mitjà va situar la seva parada gastronòmica a La Balabusta, un local modern i lluminós de l'Eixample. L'adreça encaixa amb la ruta habitual de compres i passejades tranquil·les, concretament a la cantonada de Rosselló i Enric Granados. La guia municipal confirma l'enclavament exacte al carrer del Rosselló, 180, una cantonada tant fotogènica com concorreguda a l'hora del vermut.
No és un restaurant qualsevol, i el detall importa quan s'analitza el gust de la parella pels ambients relaxats. La Balabusta proposa una cuina inspirada en l'Orient Mitjà, amb producte local i una carta viva que canvia segons la temporada.
Laura Abla, la influencer alemanya
Laura Abla, que comparteix taula amb Olmo, és creadora de contingut i model alemanya, amb una comunitat digital àmplia i activa. Va fer pública la seva relació l'any passat sense convertir-la en espectacle permanent. La mateixa parella ha deixat senyals mesurables a les xarxes, sempre amb naturalitat i sense posats impostats en excés. A l'Instagram oficial del jugador han aparegut picades d'ullet i publicacions amb Laura el 2025, reforçant una narrativa íntima que evita titulars fàcils.
Aquest equilibri explica per què espais com La Balabusta encaixen amb la seva manera de viure Barcelona. Es tracta d'un restaurant de cuina oberta, on la conversa flueix i el mòbil pot quedar girat pantalla avall sense por de perdre res important. La crítica local ha subratllat precisament aquest ambient de barri amb vocació cosmopolita. El patró es repeteix en la vida pública de Dani Olmo des del seu aterratge definitiu a l'elit, on les aparicions amb Laura han estat comptades i significatives.
Passeig, taula tranquil·la i una ciutat que respecta la intimitat
La parella celebra èxits esportius, comparteix moments familiars i reserva els sopars per a la calma, més a prop de la conversa que del photocall. Barcelona ofereix aquest ecosistema ideal, amb restaurants on conviuen veïns, turistes discrets i algun rostre reconegut que no necessita reservar un reservat. La taula a l'Eixample serveix per conversar de plans i triar plats que sorprenen amb espècies, verdures de temporada i picades d'ullet mediterrànies. Per al seguidor curiós, la pista ja està traçada i el mapa és senzill de seguir sense envair la privacitat aliena.