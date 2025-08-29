El crit que ha sentit la reina Letícia en arribar als incendis d’Extremadura

La reina Letícia ha tancat la setmana amb una emotiva visita a les zones afectades pels incendis a Extremadura. La seva arribada ha estat rebuda amb crits de suport i agraïment que han commogut tots els presents. L'atenció posada en aquests territoris evidencia el compromís de la monarquia amb els afectats.
Aquest recorregut és l'última etapa d'un viatge per diverses regions espanyoles castigades pels incendis que han marcat l'estiu. Des de Zamora, Lleó i Ourense, els reis han volgut conèixer de prop la magnitud de la tragèdia. A cada parada, s'ha evidenciat la devastació i l'esperança de recuperació.
Inici del viatge reial per les zones afectades
Els reis van començar el seu periple visitant les àrees més danyades a Castella i Lleó i Galícia. A cada comunitat, han mostrat el seu suport a les víctimes i l'esforç dels equips d'emergència. Aquesta gira oficial ha buscat posar rostre a la tragèdia i reforçar l'ànim dels afectats.
A Extremadura, la primera parada va ser la localitat de Rebollar, a la Vall del Jerte, on els danys són visibles i recents. Letícia va escoltar amb atenció els testimonis de veïns i professionals afectats pel foc. La reina va transmetre la seva solidaritat i compromís per acompanyar la població en la recuperació.
Després de la seva arribada a Càceres, els reis van ser rebuts per la presidenta de la Junta d'Extremadura i el ministre Marlaska. La presència de les autoritats locals va reforçar el missatge d'unitat i treball conjunt. La comitiva va ser rebuda amb mostres d'afecte i crits, reflex de l'afecte popular.
La rebuda a la reina Letícia a Extremadura
A la localitat de Rebollar, els ciutadans van expressar la seva gratitud amb víctors i aplaudiments a la reina Letícia. Els crits de “visca la reina” van acompanyar l'arribada de la parella reial, mostrant el reconeixement al seu suport constant. Aquest gest reflecteix la proximitat entre la Corona i les comunitats afectades.
La reina, vestida de manera senzilla i sòbria, va escoltar atentament les històries de qui ha patit la pèrdua i els danys materials. La seva actitud empàtica va destacar a cada trobada amb veïns i representants locals. Letícia va reiterar el seu compromís per mantenir l'atenció i suport els pròxims mesos.
L'alcalde i els residents van ressaltar la importància de la visita reial per donar visibilitat a les zones més afectades. Van reconèixer que aquest gest suposa un impuls per a la moral de la població. La presència dels monarques és un símbol d'esperança per a tothom.
Plans i suport per a la recuperació després dels incendis
A Cabezabellosa, el primer municipi evacuat a Extremadura, els reis es van reunir amb els equips que van lluitar contra el foc. Se'ls va informar sobre les tasques d'extinció i les accions d'ajuda als afectats. La parella reial va mostrar interès a conèixer els detalls i desafiaments de la feina feta.
L'última parada del dia va ser a Hervás, on els reis van dialogar amb alcaldes i autoritats locals. Es van presentar plans per a la recuperació i reconstrucció de les zones danyades per l'incendi. Aquesta trobada referma el compromís institucional i social per impulsar la recuperació.
La visita va concloure amb un missatge d'esperança i unitat, destacant la importància del treball conjunt per superar la crisi. Letícia i Felip VI van expressar el seu suport a la població i van prometre seguir acompanyant la seva recuperació. L'empatia i la solidaritat van ser la tònica de tota la jornada.