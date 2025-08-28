El sorprenent restaurant de Barcelona on pots veure Lamine Yamal amb la seva xicota

La presència de Lamine Yamal en un conegut restaurant de Barcelona ha desfermat rumors i mirades curioses. L'esportista va ser vist en actitud còmplice juntament amb Nicki Nicole, amb qui recentment va confirmar la seva relació. El lloc, ara en boca de tothom, s'ha convertit en un dels racons preferits de la parella.
Tot i que la relació es mantenia en secret, tot va canviar després d'un gest inesperat a les xarxes socials. A partir d'aquí, els fans no han deixat d'analitzar cada detall del seu romanç. La història sentimental entre tots dos ha sorprès per igual el món de l'esport i de la música.
L'anunci públic que va confirmar un romanç inesperat
Nicki Nicole i Lamine Yamal van sorprendre en confirmar oficialment la seva relació amb una foto junts al 25è aniversari de la cantant. A la imatge, posaven abraçats davant d'un pastís decorat amb globus i roses, mostrant complicitat i tendresa. Aquesta va ser la primera vegada que la parella va decidir mostrar-se públicament com a tal.
Els rumors sobre la seva relació van començar al juliol durant la festa dels 18 anys de l'esportista, on Nicki Nicole va ser convidada especial. La seva proximitat va cridar molt l'atenció i va alimentar les especulacions sobre un romanç naixent. Des de llavors, els seguidors van començar a seguir cada pas d'ambdós amb més atenció.
Pocs dies després, Nicki Nicole va assistir a un partit del Barça lluint la samarreta de Yamal, cosa que va reforçar les sospites de la seva relació. A més, van ser vistos junts sortint en un cotxe després de l'encontre, cosa que va confirmar els rumors. A les xarxes socials també van compartir petits moments que van deixar pocs dubtes sobre el seu vincle.
L'elecció de la parella: un restaurant argentí
El restaurant escollit per la parella és Nueve Reinas, un dels locals més exclusius de Barcelona. Es tracta d'una braseria argentina especialitzada en carns d'alta gamma. L'elecció no sembla casual, ja que Nicki Nicole és argentina i se sent com a casa en aquest ambient.
El local és conegut per oferir talls premium com el llom alt, l'entranya o l'ull de costella. La seva carta de vins i la seva decoració sofisticada el converteixen en un espai ideal per a sopars discrets. Lamine i Nicki han estat vistos allà en més d'una ocasió, sempre lluny de mirades indiscretes.
A més de la qualitat de la seva cuina, el restaurant ofereix un entorn tranquil que encaixa amb el perfil baix que busca la parella. Malgrat la seva fama, Nueve Reinas manté la privacitat dels seus clients. Això el converteix en un punt de trobada habitual per a celebritats i esportistes.
La reacció de fans i mitjans davant el romanç inesperat
L'anunci de la relació entre Lamine Yamal i Nicki Nicole ha generat un gran rebombori a les xarxes socials. Els seguidors es divideixen entre qui dona suport a la unió i qui qüestiona la diferència d'edat entre tots dos. Les plataformes digitals s'han omplert de missatges d'amor, però també de crítiques i debats.
Els mitjans esportius i d'entreteniment no han trigat a fer-se ressò de la notícia. Alguns destaquen la maduresa i el talent d'ambdós joves, mentre que d'altres centren la seva atenció en els aspectes més polèmics. Aquesta relació s'ha convertit en un dels temes més comentats del moment a Espanya i l'Argentina.
Malgrat les opinions contraposades, el cert és que la parella manté una actitud discreta i respectuosa. Tots dos segueixen centrats en les seves carreres, però no amaguen la seva complicitat en públic. L'expectació creix per saber com evolucionarà aquest vincle els pròxims mesos.