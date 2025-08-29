El rei Felip rep un missatge sobre Jaime Anglada que li remourà els seus sentiments

El rei Felip ha rebut un missatge que ha remogut profundament els seus sentiments en relació amb Jaime Anglada. Aquest comunicat ha arribat just després del greu accident patit pel cantautor mallorquí, amic íntim del monarca des de fa dècades. La notícia ha generat una gran inquietud i atenció en l'entorn proper del rei
Jaime Anglada va ser víctima d'un greu accident la matinada del 8 d'agost a Palma de Mallorca, quan un conductor ebri el va atropellar mentre tornava en moto a casa seva. El responsable, que triplicava la taxa permesa d'alcohol, va fugir del lloc, però va ser detingut poc després gràcies a la col·laboració ciutadana. Des d'aquell moment, la salut d'Anglada ha estat motiu de màxima preocupació per a qui el coneix
Tot i que la situació de Jaime ha estat delicada, s'ha confirmat que està fora de perill i recuperant-se a planta després d'una operació per col·locar-li una placa al maluc. Malgrat que la seva evolució és lenta, ja ha començat a rebre visites dels seus amics més íntims. Entre ells hi ha figures conegudes com Carolina Cerezuela i Carlos Moyá, que li donen suport
L'entorn de Jaime Anglada s'hi bolca mentre el cas avança als tribunals
La família d'Anglada, especialment la seva dona Pilar Aguiló i els seus fills, no s'ha separat del seu costat en cap moment. El rei Felip, tot i no haver confirmat oficialment el seu desplaçament a Mallorca, ha estat en contacte permanent amb els més propers a Jaime. La seva preocupació s'ha mantingut constant des del primer moment de l'accident
En paral·lel, el jove que va provocar l'atropellament ha quedat en llibertat, després d'admetre la seva responsabilitat, demanar disculpes i abonar una fiança de 5.000 euros. L'advocat de l'acusat ha manifestat que el seu client assumeix tota la responsabilitat, però que la responsabilitat legal s'haurà d'aclarir en judici. Això marca un pas important en el procés judicial que continua obert
El rei Felip i Jaime Anglada: una amistat que transcendeix les circumstàncies
El missatge rebut pel rei Felip no només reflecteix la millora de Jaime Anglada, sinó també el compromís que manté amb el seu amic. L'estreta amistat que els uneix ha pres una dimensió especial en aquests dies tan difícils. Aquest vincle ha estat fonamental perquè el monarca segueixi de prop la recuperació del cantautor
En situacions així, el protocol queda en un segon pla i el que preval és l'afecte genuí. La proximitat del rei Felip amb Jaime Anglada ha quedat més que evident. Ara, tota l'atenció està posada en la seva recuperació i en què es faci justícia com correspon