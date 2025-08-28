Es confirma el gran secret de Cayetano Rivera, ex d’Eva González: ‘Va molt de debò’

Cayetano Rivera, ex d'Eva González, torna a situar-se en el focus mediàtic i no precisament pels seus problemes recents. Després de setmanes en què el seu nom ha estat vinculat a un polèmic incident amb la policia, el diestre sorprèn amb una revelació inesperada sobre la seva vida privada. El que semblava un estiu marcat per l'escàndol podria convertir-se en l'inici d'un nou capítol
Enmig de rumors, especulacions i mirades posades en els seus pròxims passos, el torero ha aconseguit mantenir sota clau un secret que ara ha sortit a la llum. La pregunta inevitable és si aquest descobriment suposa la calma que tant necessitava Cayetano o si es tracta d'una il·lusió passatgera
Cayetano Rivera torna a il·lusionar-se i es parla d'una relació seriosa
L'estiu de Cayetano Rivera ha estat carregat de sobresalts. Primer va arribar la seva ruptura amb María Cerqueira, la periodista portuguesa amb qui va mantenir una relació de més de dos anys. Tot i que tots dos van optar per la discreció, la notícia va marcar un abans i un després en la seva vida sentimental
Poc després, un altercat en una hamburgueseria del centre de Madrid el va col·locar al centre de la polèmica. Allà va acabar arrestat després d'un enfrontament amb dos agents de policia, cosa que va derivar en titulars d'impacte i hores d'incertesa. A aquests episodis s'hi va sumar una lesió en un dit que el va apartar de les places, alimentant la sensació que travessava una de les seves etapes més complicades
No obstant això, la reaparició del torero a la plaça de Tomelloso va marcar un punt d'inflexió. Recuperat físicament i anímicament, ara la seva vida fa un tomb inesperat gràcies a un motiu ben diferent: el cor
El programa TardeAR ha confirmat que Cayetano Rivera podria estar iniciant una relació amb una dona anomenada Patricia, de Màlaga. Segons la informació desvetllada, tots dos es van conèixer fa tot just mes i mig i el seu vincle avançaria amb pas ferm
"Es van conèixer fa un mes i mig i la cosa va molt de debò", va assegurar una veu en off al programa de Telecinco mentre es mostraven imatges del diestre. Aquesta revelació marca un nou rumb en la vida sentimental de Cayetano, que semblava haver-se tancat a l'amor després de la seva ruptura amb María Cerqueira
Una relació discreta que ja mostra signes de complicitat
La notícia ha sorprès fins i tot el seu entorn més proper, ja que Patricia i el torero han optat per la discreció. A les xarxes socials, Patricia comparteix imatges relacionades amb ell únicament a través de la llista de millors amics a Instagram. Tanmateix, un petit descuit va destapar la relació: va oblidar excloure d'aquesta llista la mare del seu exnòvio, qui, molesta, hauria revelat tota la informació al programa
El detall de les fotografies publicades per Patricia no ha passat desapercebut. Entre elles hi ha una imatge a la casa de Ronda de Cayetano, un espai molt personal que revela confiança i proximitat. Aquest gest ha estat interpretat com un senyal que la relació avança a un ritme més seriós del que s'esperava
Des del plató de TardeAR, Verónica Dulanto va explicar el rerefons de la filtració: "Aquesta senyora s'ha enfadat perquè aquesta noia[Patricia]deixa el seu fill per Cayetano". Una declaració que reflecteix el malestar generat a l'entorn de Patricia, però que alhora confirma que el vincle entre ells és real
El gran secret de Cayetano Rivera ha quedat al descobert i marca un canvi significatiu en la seva vida personal. Després de mesos convulsos, l'ex d'Eva González s'obre a una nova il·lusió al costat de Patricia, amb qui sembla haver recuperat la calma. Només el temps confirmarà si aquest romanç serà l'inici d'una etapa estable o un capítol més en la intensa biografia del diestre