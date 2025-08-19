El rei Frederic i la reina Mary, assenyalats: Dinamarca no ho pot oblidar

Fa gairebé un any i mig tot va canviar quan l'aleshores príncep hereu de Dinamarca va ser fotografiat a Madrid caminant acompanyat de Genoveva Casanova. Aquelles imatges van marcar un punt d'inflexió que va precedir poc després l'abdicació de la seva mare.
La ruptura va deixar trasbalsat el matrimoni reial. Malgrat els seus intents per mantenir la compostura en públic, la principal afectada va ser sens dubte Mary Donaldson, la serenitat habitual de la qual es va esquerdar visiblement.
El rei Frederic i la reina Mary, assenyalats
Tot i que el temps ha passat, els sospites sobre la relació entre la reina i el rei no han desaparegut del tot. La premsa alemanya Bunte va recórrer a l'anàlisi de Sascha Morgenstern, expert en llenguatge corporal, que va estudiar les imatges de principis d'estiu del matrimoni.
Segons ell, "el rebuig que la reina Mary mostrava cap al seu marit a les últimes fotos… seguia sent molt agut. A les fotos anteriors s'apreciava una distància molt més gran entre la parella. A les fotos més recents, només crea barreres en algunes".
Durant el seu viatge a les Illes Fèroe, el rei caminava sempre davant, i la seva postura es percebia com a part d'un rol protocol·lari. "El que sempre es veu amb bellesa són els rols de la monarquia. A les fotos de Mary i Frederic junts, el focus sempre recau en el rei de Dinamarca".
"Ell també camina sempre davant d'ella, cosa que reflecteix un model típic que encaixa amb la monarquia. Recordem Carles i Diana: sempre van ser fotografiats de tal manera que ell semblava significativament més alt que ella. Tot i que això no era cert".
Mary de Dinamarca sembla que no ho oblida
L'expert també va destacar que, malgrat els gestos conciliadors, Mary encara deixa veure una barrera emocional. "La relació ha millorat, però en cap d'aquestes fotos ella mostra un gest completament obert cap a ell; en canvi, encara s'aprecia una certa barrera".
Aquest examen no fa sinó avivar l'interès sobre l'estabilitat del matrimoni reial. El contrast entre fotos més distants de fa un parell d'anys i les imatges actuals projecta una millora, però no una reconciliació total.
La dualitat entre la distància visible i l'intent per recuperar aquesta connexió no passa desapercebuda. De fet, afecta directament la percepció pública, just en un moment en què la parella suma actes oficials i concentra gran part de l'atenció mediàtica.
Amb la monarquia danesa sempre a la punta dels focus internacionals, aquestes lectures i matisos prenen una rellevància especial. En cada aparició oficial, s'analitza més enllà del protocol: es busca desxifrar el que el llenguatge corporal revela, fins i tot quan les paraules callen.