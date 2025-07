La reina Letícia executa la seva venjança i destapa les mentides del rei Joan Carles

per Daniel H. Marín

La reina Letícia ha marcat aquest estiu un gest contundent que no ha passat desapercebut. En plena estada a Mallorca, ha desmuntat amb fets una vella estratègia de Joan Carles I per desacreditar-la. La Reina ha capgirat el relat, i ha deixat clar que no només està còmoda a l'illa, sinó que ha gaudit dels seus dies allà.

Durant anys, l'emèrit va sostenir que a la reina Letícia no li agradava anar a Mallorca. Aquesta suposada antipatia per l'illa va ser una idea que ell mateix es va encarregar d'alimentar, amb la intenció de debilitar la seva imatge davant l'opinió pública. Tanmateix, els moviments recents de la Reina han deixat en evidència que tot allò era una mentida.

| Europa Press

Letícia ha arribat a Palma fins i tot abans de complir amb la seva agenda oficial a Tenerife. Ha passat el cap de setmana a Marivent amb Felip, Leonor i Sofia, i després ha volat directament des de l'illa al seu compromís institucional. Després de complir amb l'acte de l'Institut Cervantes, ha tornat a Mallorca aquell mateix dia, demostrant amb fets que gaudeix de les seves vacances allà.

La reina Letícia consolida el seu protagonisme davant l'absència del rei Joan Carles

El que en el seu moment es va utilitzar per posar-la en contra de la gent, avui ha quedat desmuntat amb naturalitat. La Reina ha mostrat interès, presència i proximitat, sense absències prolongades ni gestos de rebuig. Lluny d'evitar l'exposició, ha donat la cara, ha complert amb els seus actes i ha acompanyat el Rei i les seves filles en cada aparició.

La versió que va construir don Joan Carles ja no se sosté. Ell va dir que Letícia era distant amb Balears, que no volia saber res de l'estiu mallorquí, i que preferia quedar-se a Madrid. Però ha quedat clar que aquella narrativa formava part d'una campanya de desgast personal que ara s'ha girat en contra seva.

| Europa Press

Perquè, paradoxalment, ara és ell qui no ha trepitjat l'illa. Mallorca ja no l'espera, no el necessita, i ni la Casa Reial ni la ciutadania semblen trobar-lo a faltar. El que abans era el seu bastió públic, avui li està vetat completament.

Mallorca, escenari del canvi en la dinàmica entre Letícia i Joan Carles

La reina Letícia ha utilitzat el temps, la constància i la serenor com a resposta. Ha estat al lloc on deien que no volia ser, i ho ha fet amb normalitat i compromís. En lloc de negar paraules, ha mostrat fets.

La Reina ha demostrat que no li cal aixecar la veu perquè el missatge s'escolti. Ha estat present, ha complert la seva agenda i ha compartit temps amb la seva família a l'illa que abans semblava incòmoda. Ara, Mallorca s'ha convertit en l'escenari d'una reivindicació personal que desmunta completament els atacs del passat.

L'emèrit ha perdut el lloc des d'on solia projectar la seva imatge pública. Ha hagut d'observar des de la distància com Letícia ocupa aquest espai amb fermesa. I així, amb gestos precisos i sense necessitat de grans gestes, ha executat la seva venjança.