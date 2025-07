Letícia Ortiz desesperada: Les rutes de Leonor de Borbó que acaben malament

per Pol Nadal

Sembla que la rutina de la família reial mai descansa. Hem tancat una etapa solemne amb la princesa Leonor com a protagonista dels actes oficials a l'Escola Naval de Marín. Ara l'atenció mediàtica torna a girar cap a la seva vida fora del protocol.

En els últims dies, el focus no està en les seves condecoracions ni en les desfilades presidides per Felip VI. El focus està en la seva nova agenda. Sortides nocturnes que han fet saltar totes les alarmes a la Zarzuela i han posat Letícia al centre d'una tempesta mediàtica.

Queden enrere les imatges de l'hereva entre uniformes i solemnitat. Ara, la protagonista és una jove amb ganes d'aprofitar el seu temps lliure. Així ho apunten fonts properes a la Casa Reial i es percep en l'ambient de Madrid, on les seves escapades han començat a generar comentaris a les xarxes.

Escapades nocturnes que posen en escac la Casa Reial

El que en principi es podria veure com una fase lògica de joventut i desconnexió, s'ha transformat en un motiu molt preocupant en l'entorn de Leonor. Des que va acabar la seva exigent formació naval, la princesa ha adoptat una agenda nocturna que poc té a veure amb els valors de discreció i reserva. Leonor, lluny de buscar el recolliment, ha optat per una vida social vibrant i, de vegades, difícil de controlar.

Les xarxes socials i els rumors sorgits en grups de WhatsApp de l'alta societat madrilenya donen compte dels moviments de la princesa. No resulta estrany veure-la en locals de moda del barri de Salamanca, Ponzano o Chamberí, sempre envoltada d'un selecte grup d'amics i amigues.

El que crida l'atenció és la freqüència i la intensitat d'aquestes sortides. Moltes vegades fins a altes hores de la matinada, cosa que no ha passat desapercebuda ni per a la premsa ni per al seu entorn familiar.

Segons han assenyalat periodistes especialitzats en Casa Reial, l'escorta de Leonor ha hagut d'intervenir en més d'una ocasió per evitar la difusió d'imatges comprometedores. El mateix equip de seguretat està al límit. Els canvis de local, els intents de captar fotografies per part de curiosos i la dificultat per passar desapercebuda han convertit cada nit en una odissea.

Letícia, al límit: tensió i temor a nous escàndols

La preocupació de la reina Letícia és visible, fins i tot a través de l'hermetisme habitual de la Casa Reial. Fonts de l'entorn asseguren que la reina ha tingut més d'una conversa tensa amb la seva filla, intentant frenar una exposició pública que podria derivar en escàndols de difícil gestió. Letícia, conscient de l'impacte de qualsevol imatge o testimoni, tem que un error de l'hereva arruïni anys de feina en construir una imatge moderna però responsable per a la monarquia.

El nerviosisme ha arribat a tal punt que l'equip de comunicació de Zarzuela ha donat instruccions clares per minimitzar la presència de Leonor en llocs públics d'oci nocturn. Tanmateix, la llibertat de l'hereva sembla estar per sobre dels límits imposats, i les tensions entre mare i filla van en augment.

No és la primera vegada que es produeix una situació similar. Durant el viatge del Juan Sebastián Elcano, ja hi va haver episodis de vida nocturna i negociacions d'última hora amb mitjans internacionals per frenar la publicació d'imatges. Ara, la diferència és que els escenaris són madrilenys i la pressió és més gran, amb tots els focus sobre la princesa.

Crisis per a la institució

El que està passant amb Leonor és un capítol de rebel·lia adolescent, però també un senyal clar dels reptes als quals s'enfronta la monarquia en ple segle XXI. Cada sortida de la princesa és un examen per a la imatge de la Corona i per a la mateixa Leonor.

Les nits desenfrenades de Leonor i el desgast en la seguretat reial han encès les alarmes a Zarzuela. La reina Letícia, preocupada, busca frenar l'exposició mediàtica de la seva filla, mentre la monarquia s'enfronta a un dels seus desafiaments més delicats en anys.