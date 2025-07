La reina Letizia ejecuta su venganza y destapa las mentiras del rey Juan Carlos

La reina Letizia ha marcado este verano un gesto contundente que no ha pasado desapercibido. En plena estancia en Mallorca, ha desmontado con hechos una vieja estrategia de Juan Carlos I para desacreditarla. La Reina ha dado la vuelta al relato, y ha dejado claro que no solo está cómoda en la isla, sino que ha disfrutado de sus días allí.

Durante años, el emérito sostuvo que a doña Letizia no le gustaba ir a Mallorca. Esa supuesta antipatía por la isla fue una idea que él mismo se encargó de alimentar, con la intención de debilitar su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, los movimientos recientes de la Reina han dejado en evidencia que todo aquello fue una mentira.

| Europa Press

Letizia ha llegado a Palma antes incluso de cumplir con su agenda oficial en Tenerife. Ha pasado el fin de semana en Marivent con Felipe, Leonor y Sofía, y luego ha volado directamente desde la isla a su compromiso institucional. Tras cumplir con el acto del Instituto Cervantes, ha regresado a Mallorca ese mismo día, demostrando con hechos que disfruta de sus vacaciones allí.

La reina Letizia consolida su protagonismo frente a la ausencia del rey Juan Carlos

Lo que en su momento se utilizó para ponerla en contra de la gente, hoy ha quedado desmontado con naturalidad. La Reina ha mostrado interés, presencia y cercanía, sin ausencias prolongadas ni gestos de rechazo. Lejos de evitar la exposición, ha dado la cara, ha cumplido con sus actos y ha acompañado al Rey y a sus hijas en cada aparición.

La versión que construyó el rey Juan Carlos ya no se sostiene. Él dijo que Letizia era distante con Baleares, que no quería saber nada del verano mallorquín, y que prefería quedarse en Madrid. Pero ha quedado claro que esa narrativa formaba parte de una campaña de desgaste personal que ahora se ha vuelto en su contra.

| Europa Press

Porque, paradójicamente, ahora es él quien no ha pisado la isla. Mallorca ya no lo espera, no lo necesita, y ni la Casa Real ni la ciudadanía parecen echarlo de menos. Lo que antes fue su bastión público, hoy le está vetado por completo.

Mallorca, escenario del cambio en la dinámica entre Letizia y Juan Carlos

Doña Letizia ha utilizado el tiempo, la constancia y la serenidad como respuesta. Ha estado en el sitio donde decían que no quería estar, y lo ha hecho con normalidad y compromiso. En lugar de negar palabras, ha mostrado hechos.

La Reina ha demostrado que no le hace falta levantar la voz para que el mensaje se escuche. Ha estado presente, ha cumplido su agenda y ha compartido tiempo con su familia en la isla que antes parecía incómoda. Ahora, Mallorca se ha convertido en el escenario de una reivindicación personal que desmonta por completo los ataques del pasado.

El emérito ha perdido el lugar desde el que solía proyectar su imagen pública. Ha tenido que observar desde la distancia cómo Letizia ocupa ese espacio con firmeza. Y así, con gestos precisos y sin necesidad de grandes gestas, ha ejecutado su venganza.