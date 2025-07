Óscar García, darrer guanyador de Pasapalabra, explica tota la veritat sobre el concurs

El traductor madrileny que va conquerir Pasapalabra el maig de 2024 ha decidit trencar el seu silenci. Després de mesos lluny del focus mediàtic, Òscar Díaz parla sense adorns sobre el seu pas pel concurs, la reacció pública i com ha transformat la seva vida el premi milionari.

Una victòria inesperada després d'una carrera televisiva consolidada

Tot i que molts el recorden pel seu pas per Saber y Ganar i la seva llarga trajectòria a televisió, pocs imaginaven que acabaria convertint-se en un dels guanyadors més emblemàtics del format. Després de 157 duels davant Moisés Laguardia, Òscar va encertar les 25 preguntes del "Rosco" final gràcies a la lletra “F”. La paraula era “Fahrenkamp” i li va permetre endur-se un pot històric d'1.816.000 €, un dels cinc més grans mai lliurats pel concurs.

La seva participació va començar el 22 de setembre de 2023 i el seu ascens va ser meteòric. No només va destacar pels seus coneixements, sinó també pel seu bon humor, constància i aquella empatia que li va guanyar el favoritisme del públic en cada emissió.

| El Mundo

“Mai vaig pensar que guanyaria”

En entrevistes exclusives, Òscar admet que mai va visualitzar el pot com un objectiu real. Per a ell, el repte consistia a mesurar-se a si mateix i desconnectar de la seva rutina habitual com a traductor i cap de premsa.

Pel que fa al triomf, confessa que, en escoltar la definició, va dubtar de la seva resposta i gairebé no esperava encertar-la. L'aposta per Fahrenkamp va ser el resultat d'un raonament metòdic més que d'improvisació. La resposta era fruit d'un exercici de lògica inversa davant un cognom poc conegut sencer a Espanya.

Òscar també reflexiona sobre la sortida de Moisés Laguardia. Entén que el concurs s'ha de renovar i es mostra agraït per l'amistat forjada durant tants mesos de competició. La seva relació personal amb Moisés ha estat cordial des del plató fins a posteriors col·laboracions públiques com El Hormiguero.

| El Televisero

El que es va quedar Hisenda

La victòria va desfermar una allau de comentaris a plataformes com X. Molts usuaris van esmentar el pas anterior d'Òscar per Saber y Ganar, mentre altres van elogiar el seu maneig del cognom arquitectònic del "Rosco," assenyalant-lo com un exemple de cultura i paciència televisiva. Alguns van esmentar Moisés com a favorit, però van reconèixer el mèrit del vencedor en una competició renyida i longeva.

Pel que fa a Hisenda, es va endur prop del 40 % del pot, cosa que deixa Òscar amb uns ingressos nets propers a 1,1 milions d'euros.

Un any després del seu triomf, l'ambient meditatiu continua regnant a la seva vida. En un programa de televisió recent, Òscar confessa que el més valuós del "rosco" va ser el temps que ha recuperat. “El millor premi ha estat el temps”, repeteix amb serenitat.

| Antena 3

La nova realitat d'Òscar

La seva rutina ja no consisteix en desenes d'hores d'estudi ni en la pressió de competir. Admet que no ha abandonat del tot la revisió de paraules. Així i tot, ara exerceix com a traductor i gaudeix de moments amb la seva dona, Patricia, qui, diu, ha estat el seu gran suport en cada fase del concurs i més enllà.

Òscar Díaz ha construït un relat autèntic de l'èxit televisiu. La seva història recorda que darrere de cada concursant amb premi milionari hi ha desvetllament, disciplina i moments de dubte. El triomf va ser fruit de constància, estratègia i molta cultura.