Ramón García, sense paraules: TVE fa públiques les audiències d’ahir de 'Grand Prix'

Ramón García torna a situar-se al centre de totes les mirades després de conèixer-se les dades d'audiència de la darrera emissió del Grand Prix. TVE ha revelat els resultats de dilluns a la nit, i tot i que el veterà format continua dominant la seva franja horària, la tendència general ha activat certes alertes a la corporació.

Les xifres han parlat amb claredat, i tot i que el lideratge no està en dubte, alguns detalls en les dades estan despertant un debat intern. El Grand Prix ha aconseguit imposar-se a tots els seus rivals, però ha perdut mig punt respecte a la setmana anterior. Quines implicacions tenen aquestes dades per a Ramón García i l'emblemàtic format que ha acompanyat generacions?

| RTVE

TVE fa públiques les audiències d'ahir de Grand Prix i deixa sense paraules Ramón García

El retorn del Grand Prix a la graella de La 1 ha estat un dels grans encerts de TVE en la temporada d'estiu. Des de la seva reestrena amb Ramón García al capdavant, el programa ha aconseguit reenganxar tant nostàlgics com noves generacions. Tanmateix, aquest èxit no ha estat exempt de desafiaments.

Amb una mitjana d'11,5% de quota de pantalla i 910.000 espectadors en la seva darrera emissió, el programa continua sent el líder del prime time dels dilluns. Però aquesta dada, tot i ser positiva, representa una caiguda de mig punt respecte a la setmana anterior. Un descens lleu, però que podria interpretar-se com un senyal de desgast.

| RTVE

La franja va ser dominada amb escreix per TVE gràcies al Grand Prix, que va superar amb claredat els seus competidors directes. Antena 3, amb Renacer, es va quedar en un 9,5% de share, mentre que Telecinco no va aconseguir enlairar-se amb Desaparecidos, que amb prou feines va arribar a un 5,9%.

Les altres cadenes cedeixen terreny davant l'estirada de Ramón García

Mentre el Grand Prix continua regnant, les altres cadenes intenten aferrar-se a les seves pròpies cartes. Antena 3 va mantenir el seu habitual tàndem nocturn amb El Hormiguero i Renacer. El primer va aconseguir un 9,8% amb 961.000 espectadors, i el segon va baixar sis dècimes, quedant-se per sota del doble dígit.

A Telecinco, les dades no acompanyen. Tot i que First Dates va registrar un acceptable 9,1%, Desaparecidos no va aconseguir aixecar el cap. Amb només 385.000 espectadors, la sèrie de Mediaset va quedar lluny de ser una amenaça per a TVE.

Per la seva banda, la Sexta va apostar per El Intermedio i El Taquillazo, amb resultats discrets. La familia perfecta, la seva pel·lícula de la nit, va arribar a un 8,4%, molt lluny de la proposta de Ramón García. A Cuatro, Viajeros Cuatro i Río Salvaje van aconseguir xifres acceptables, però insuficients per competir amb els líders.

Més enllà del prime time, La 1 continua mostrant bons resultats en altres franges. A la sobretaula, La Promesa va signar un sòlid 12,1% amb 830.000 espectadors, mentre que Valle Salvaje va arribar a un 9,7%. Tot i que encara lluny dels intocables com Pasapalabra d'Antena 3, que va tornar a arrasar amb un 19,3%, TVE aconsegueix mantenir-se en la lluita.

| RTVE

Als matins, també es van registrar dades destacables. La hora de La 1 va arribar al 19,9% i el programa especial amb Óscar Puente va assolir un 20,8%. La compareixença de Pedro Sánchez també va ser seguida per un bon nombre d'espectadors tant a La 1 com a la Sexta.

El Grand Prix de Ramón García manté el seu regnat a la nit televisiva, però les darreres xifres de TVE conviden a una lectura acurada. Tot i que el lideratge continua ferm, la lleugera davallada planteja preguntes sobre la seva evolució a mitjà termini. Aconseguirà el mític format mantenir l'entusiasme del públic o estem davant d'un desgast progressiu?