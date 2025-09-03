'La Promesa' revela per primera vegada qui és el fill secret de Fernando Coronado

L'episodi d'aquest dimecres a La Promesa arriba carregat de tensió i secrets, amb Fernando Coronado en el focus de totes les mirades. L'actor, que dona vida a Cristóbal, es veurà arrossegat a un dilema íntim i esquinçador quan comenci a sospitar d'un secret que podria alterar el rumb de la història.
La ficció de TVE ha convertit cada lliurament en un esdeveniment gràcies a girs constants i personatges que atrapen el públic. Avui, els espectadors es pregunten si la revelació que està a punt de sortir a la llum serà suficient per canviar el destí de tothom.
Cristóbal s'enfronta a la veritat sobre el fill secret
La gran incògnita del capítol d'aquest dimecres gira entorn de Cristóbal, interpretat per Fernando Coronado, que travessa un dels seus moments més vulnerables. El personatge comença a sentir-se apartat i les seves inseguretats el porten a pensar que podria ser el veritable pare d'Ángela.
La recerca de la jove es complica, tot i que en Curro aconsegueix assumir el lideratge de l'operació gràcies al suport inesperat de la Petra i la Pía. Aquest pas converteix el noi en un protagonista decisiu i li dona l'oportunitat de demostrar fins on està disposat a arribar per amor.
Tanmateix, mentre en Curro actua amb determinació, en Cristóbal se submergeix en un remolí d'emocions que amenaça de trencar les seves conviccions. La sospita que existeixi un fill secret el persegueix amb força i obre la possibilitat que tot el que creia segur s'ensorri d'un moment a l'altre.
Aquesta línia dramàtica connecta amb episodis recents en què en Cristóbal ja evidenciava un malestar profund. La seva inseguretat, sumada a les tensions familiars, ha creat un brou de cultiu perquè el dubte sobre la paternitat d'Ángela prengui protagonisme i assoleixi una dimensió mai vista.
La resta de conflictes que marcaran l'episodi de La Promesa
Tot i que l'enigma sobre en Cristóbal i Ángela concentra tota l'atenció, el capítol reserva altres trames carregades d'intensitat. La Martina i en Jacobo busquen persuadir el baró de Valladares perquè s'uneixi als nobles a la recerca d'una solució comuna. Tanmateix, l'odi de l'aristòcrata cap a la Catalina és tan profund que destrueix qualsevol intent d'entesa.
De tornada a La Promesa, la tensió augmenta quan l'Alonso descobreix el que ha passat i la Catalina escolta personalment els insults dirigits contra ella. Les paraules del baró fereixen el seu orgull i revelen que la reconciliació amb ell serà molt més difícil del que s'esperava.
Mentrestant, la Leocadia s'enfronta a una petició insòlita d'en Lorenzo. La dona, cansada de la seva resistència, li exigeix acceptar els diners que ja li havia ofert. Tanmateix, el capità demostra estar disposat a forçar la situació fins al límit.
En paral·lel, en Toño troba forces per fer un pas cap a la reconciliació amb la Simona. Animat per en Manuel i l'Enora, el jove intenta reparar una relació que mai s'hauria d'haver trencat, obrint així una finestra d'esperança enmig del caos.
La tensió també es trasllada a la història de la Vera. Aquesta viu sota la por a les represàlies del seu pare si en Federico s'atreveix a trair-la. Tot i així, el seu germà decideix presentar-se per veure-la, encara que en Lope no té clar si ha de permetre la trobada, conscient dels riscos que comporta.
El nou episodi de La Promesa col·loca en Fernando Coronado al centre d'un misteri que sacseja els fonaments de la trama. En Cristóbal lluita amb la sospita d'un fill secret mentre la resta de personatges travessa els seus propis conflictes. La gran incògnita és si la veritat canviarà per sempre el destí d'Àngela i de tots els que l'envolten.