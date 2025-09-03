Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
La princesa Leonor y la reina Letizia con expresiones serias y un emoji de carita triste con una lágrima al frente
La princesa Leonor hace saltar las alarmas de la reina Letizia | Europa Press, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @casareal.es
Gente

La reina Letizia, muy preocupada por lo sucedido con Leonor en la Academia del Aire

Una última hora sobre la princesa Leonor en San Javier hace saltar todas las alarmas de la reina Letizia

Imagen de la redactora Beatriz Paricio
por Beatriz Paricio

Tras todo un largo verano disfrutando de la tranquilidad, la angustia y la preocupación han vuelto a la vida de la reina Letizia. La princesa Leonor cumple su tercer día en la Academia del Aire de San Javier y Letizia no puede evitar la desazón ante lo último.

La reina es consciente de que esta última etapa en la formación militar de su primogénita es la más delicada y difícil para ella. No obstante, por tradición e historia está obligada a superar sus temores y su madre no puede evitar preocuparse. Desde la Academia procuran que Leonor se sienta cómoda, pero tiene por delante 10 meses realmente duros.

Mujer de cabello largo y oscuro con vestido claro saludando con la mano levantada
La reina Letizia vive con angustia la estancia de Leonor en la Academia del Aire | Europa Press

Saltan las alarmas en la reina Letizia tras lo último de la princesa Leonor

La princesa Leonor ya se encuentra instalada en el que será su nuevo hogar durante los próximos 10 meses. La Academia del Aire de San Javier acoge entre sus alumnos a la primogénita de la reina Letizia con grandes honores. La información sobre sus primeros días no ha dejado de llegar, pero una última hora angustia especialmente a la mujer de Felipe.

La reina Letizia está muy preocupada por el miedo que siente la princesa Leonor a volar y a las alturas. Aunque verla pilotar un avión es la imagen que más se espera de la heredera, para Leonor supone todo un reto. Viene de pasar cinco meses navegando en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde superó mareos, pero ahora volar representa algo distinto, más profundo.

Leonor vestida con uniforme militar y Letizia de perfil con expresión seria.
El miedo de Leonor a volar mantiene en alerta a la reina Letizia | Europa Press, RTVE, esp.xcatalunya.cat

Ante esta situación, lo último que se ha sabido sobre la princesa es que cuenta con un instructor solo para ella. Este profesional ha sido el encargado de enseñarle el avión que, en su etapa final en la Academia, pilotará en solitario. Se trata de la primera toma de contacto de aquello que más respeto y nerviosismo ocasiona en Leonor.

Si bien en su etapa en Elcano la vimos subirme al mástil, testigos afirman que se apreciaba un temblor en ella durante su ascenso. Y es que el miedo de la princesa Leonor a las alturas hace que la reina Letizia aprecie su estancia en Murcia con desazón.

La reina Letizia sabe que Leonor no tiene más opción

Quizás lo que más angustia a la reina Letizia es saber que la princesa Leonor debe pasar por este trance por obligación. Su rol en la Corona implica ser conocedora de los tres ejércitos y graduarse con honores en cada uno de ellos. La travesía en Elcano fue complicada y Leonor tuvo que superar numerosas situaciones en alta mar.

No obstante, el Ejército del Aire es el más exigente y el que mayores complicaciones conlleva. No solo se trata de saber pilotar un avión, sino de manejar una máquina capaz de sortear con agilidad y precisión una situación bélica. Lo que añade más tensión a una actividad ya de por sí dura para la princesa Leonor.

La princesa Leonor y la reina Letizia se reencuentran, tras 4 meses, a 03 de mayo de 2025, en Panamá.
La reina Letizia sabe que Leonor no tiene más opción que superar sus miedos | Europa Press

La reina Letizia observa todo con atención y preocupación por cómo Leonor está luchando por hacer frente a sus miedos y cumplir con su obligación. A su hija la protege una instructora designada, la primera mujer piloto de Eurofighter, además de un equipo de seguridad y apoyo personalizado. Es una forma de garantizar que la formación continúe sin perderse ningún detalle por el vértigo y el miedo que la princesa Leonor pueda sentir.

La heredera ha aprovechado este verano para prepararse y leer todo sobre aviones y protocolo de la academia. Eso le da motivación, aunque confiesa que lo afronta “con ganas de aprender” pero “poco a poco”. Una frase que refleja ese equilibrio entre ilusión y respeto por lo que implica subirse en un avión.

Así las cosas, la trayectoria miliar de la hija de la reina Letizia avanza cumpliendo con creces lo que se espera de ella. No así sus inquietudes, pues para ella supone un problema afrentarse a su miedo a volar.

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente