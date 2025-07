La reina Letícia i la Família Reial ho confirmen: serà important i tothom ho podrà veure

La reina Letícia i la Família Reial han confirmat un esdeveniment de gran rellevància que tindrà un ampli seguiment. Aquest esdeveniment, que ha estat objecte d’expectativa, es desenvoluparà de manera oberta perquè tot el públic hi pugui accedir. Tot i que encara no s’han revelat tots els detalls, s’ha assegurat que la seva importància serà notable i que el seu abast serà ampli.

L’Institut Cervantes celebrarà la seva Reunió Anual de Directors del 28 al 30 de juliol a la Universitat de La Laguna. La reina Letícia presidirà la primera sessió de treball, programada per al dilluns 28 a les 13.15 hores, a la Sala de Rectors d’aquesta universitat. Aquest acte comptarà amb la participació de més de 70 responsables de l’Institut Cervantes, tant d’Espanya com de la resta del món, la qual cosa reflecteix la dimensió internacional de l’esdeveniment.

La inauguració oficial serà a les 11.45 del dilluns al Paranimf de la Universitat de La Laguna, seu de les sessions fins dimecres. Entre els intervinents hi haurà el director i rector de l’Institut Cervantes, el ministre d’Afers Exteriors (telemàticament), el president del CIDOB i el rector de la universitat. La presència d’aquestes autoritats subratlla la importància de la trobada.

La reina Letícia presidirà una sessió destacada durant l’esdeveniment

Abans de l’inici formal, es farà una roda de premsa a l’Espai d’Igualtat de la Biblioteca d’Educació de la universitat. Hi participaran el director de l’Institut Cervantes, el rector de la universitat, la presidenta de la Fundació Caja Canarias i l’alcalde de San Cristóbal de La Laguna. Durant aquesta compareixença s’oferiran detalls addicionals sobre l’organització i els objectius de la Reunió Anual.

La sessió que presidirà la reina Letícia abordarà el tema «L’espanyol com a llengua de frontera». En aquest espai s’analitzaran els reptes que afronta la llengua espanyola en països com els Estats Units, el Brasil, el Senegal i l’Índia. Experts i directores dels centres Cervantes a Brasília i Nova Delhi, juntament amb responsables de l’Observatori Global de l’Espanyol i de l’Observatori de Harvard, presentaran els seus estudis i perspectives.

Una trobada estratègica per a la llengua espanyola amb la reina Letícia al capdavant

Encara que la trobada serà a porta tancada, hi assistiran autoritats com el president del Govern de Canàries, Fernando Clavijo, i la secretària d’Estat per a Iberoamèrica i el Carib, Susana Sumelzo. Al final de la sessió, la Reina mantindrà un intercanvi d’idees amb els directius de l’Institut Cervantes, en un diàleg que finalitzarà al voltant de les 13.45 hores.

Durant els tres dies que durarà la Reunió Anual, els directors de l’Institut Cervantes, sota la presidència de Letícia, avaluaran la promoció de l’espanyol i la seva cultura globalment. Així mateix, definiran les prioritats i estratègies per al proper curs acadèmic, que abastaran més de 100 ciutats en 56 països on és present l’Institut. Aquest esdeveniment suposa un pas significatiu per consolidar l’espanyol com una llengua global i d’influència creixent.