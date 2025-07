Montoya (31 anys) confessa quin és el seu estat de salut després de 'Supervivientes'

José Carlos Montoya ha trencat el seu silenci i ha estat sincer sobre com es troba realment després del seu pas per Supervivientes. El cantant, de 31 anys, ha parlat per fi del seu estat de salut, setmanes després d'abandonar el reality i després d'anunciar que estava seguint un tractament per recuperar-se. El seu testimoni ha esvaït molts dubtes i ha servit per calmar els seus seguidors, que feia temps que es preguntaven si es trobava bé.

Des que va tornar d'Hondures, Montoya s'havia mantingut en un discret segon pla, allunyat dels focus i sense fer declaracions. Tanmateix, els últims dies se l'ha vist més relaxat i amb millor aspecte, passejant per Sevilla i tornant a poc a poc a la seva vida habitual. Ja en la seva reaparició pública se'l va notar més animat, però ara ha estat sincer amb els mitjans i ha explicat com es troba realment.

| Instagram, @jose_carlosmontoya

Montoya ha confirmat que ha estat rebent atenció mèdica des que va acabar, un programa especialment dur que li va passar factura a nivell físic i emocional. “Estic millor, la meva ànima, la veritat que molt bé i sobretot aquí gaudint de Sevilla amb aquest sol radiant que estava desitjant que arribés”, ha confessat amb la seva habitual naturalitat. Les seves paraules han deixat clar que, tot i que ha passat setmanes complicades, ha aconseguit recuperar-se i tornar a sentir-se ell mateix.

Montoya trenca el silenci després de Supervivientes i parla del seu estat actual

Quant als seus plans per a l'estiu, l'exsupervivent no ha volgut avançar massa i ha preferit viure el present amb alegria. “Ara mateix soc feliç, a Sevilla s'és feliç sempre”, ha dit amb un somriure, sense donar gaires detalls sobre els seus pròxims projectes. Això sí, ha mantingut el seu to divertit en interactuar amb el reporter, preguntant-li per les seves pròpies vacances i llançant alguna broma.

| Mediaset

Montoya ha evitat referir-se als seus companys o al que va passar durant Supervivientes. Ha preferit centrar-se en el que està vivint ara, en una etapa molt més positiva a la seva ciutat. “Felicitat, Sevilla, meravellosa de veritat, com van les vacances, van bé”, ha repetit en diverses ocasions, deixant clar que la seva prioritat ara és gaudir de l'estiu.

Després del seu silenci després de Supervivientes, Montoya torna amb força

Finalment, i segons ha avançat en exclusiva TardeAR, Montoya té previst tornar a la vida pública el pròxim dissabte 26 de juliol. Serà a 'La Velada' organitzada per Ibai Llanos, que enguany tindrà lloc a Sevilla. Aquesta serà la seva reaparició oficial davant el públic, en un esdeveniment que es perfila com un dels més destacats de l'estiu.

La seva recuperació ha estat evident, i les seves ganes de tornar a connectar amb el públic s'han notat en cada gest. Tot i que encara no ha revelat quins nous projectes té al cap, tot indica que el sevillà ha recuperat l'energia i el carisma que el van portar a guanyar-se el públic. La seva participació en 'La Velada' serà una prova de foc i, alhora, un punt de partida per a una nova etapa en la seva carrera.

Amb aquesta confessió, José Carlos Montoya ha volgut tancar rumors i deixar clar que està bé i se sent amb forces per seguir endavant. Els seus seguidors, que han estat pendents de cada moviment, per fi han rebut la resposta que esperaven. I, pel que sembla, queda Montoya per estona.