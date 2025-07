Les vacances de mig milió d'euros de Letícia Ortiz

per Pol Nadal

L'estiu passat, la reina Letícia va protagonitzar unes vacances privades que van rondar el mig milió d'euros en tot just tres setmanes. Unes xifres que no han passat desapercebudes i que aviven el debat sobre els límits entre el que és públic i el que és privat a la Casa Reial. Amb un cost que contempla transport, seguretat i allotjaments, es dibuixa el perfil d'un descans relaxat… però costós.

El gran desplegament logístic rere un viatge no oficial

Tot i que no figurava a l'agenda oficial, el viatge de la reina va comptar amb mitjans de transport d'alta gamma —com Falcon i jets privats—, equip de seguretat del Ministeri de l'Interior, personal de suport i serveis tècnics especialitzats. Tot això, segons experts reials, es tradueix en xifres que ronden el mig milió d'euros per a períodes curts, com el de tres setmanes de l'estiu passat.

Els detalls sobre destinacions o durada exacta no es publiquen, emparats en arguments de seguretat o privacitat. Tanmateix, sí que se sap que la reina va decidir no compartir aquesta escapada amb el rei Felipe VI, ressaltant la seva condició de viatge personal.

Entre mansions exclusives: de Mallorca… a Grècia

Segons fonts vinculades a la Casa Reial, Letizia i les seves filles van romandre uns dies a Marivent, a Mallorca. Allà se les va veure gaudint de passejades tranquil·les per places i jardins —acompanyades de seguretat vigilant— i d'estilismes d'estiu molt cuidats, com el conjunt tie-dye rosa que la reina va lluir sense escorta pública.

Però el més sorprenent de l'estiu va ser l'elecció d'una luxosa mansió a Grècia. Informes revelen que la monarca va optar per allotjar-se a la vila de la reina Màxima d'Holanda, a l'illa de Spetses, valorada en quatre milions i mig d'euros. Un lloc exclusiu, al qual hauria viatjat per invitació i on va gaudir de màxima discreció sense presència de Felipe VI.

Aquesta residència ja va ser focus de polèmica per presumptes irregularitats urbanístiques i restriccions d'accés a la platja local. Segons publicacions especialitzades, aquell entorn hauria estat l'escenari ideal per a un estiu de privacitat estesa.

Reaccions oficials i raons pressupostàries

La Casa Reial ha evitat donar xifres concretes, adduint raons de seguretat i confidencialitat protocol·lària. No obstant això, des de l'anàlisi pressupostària, els experts assenyalen que aquestes partides figuren dins el pressupost anual de 8,43 milions d'euros de la Casa Reial, que inclou sous, gestions, viatges i comunicacions. De fet, la partida per a béns i serveis ascendeix a 671.558 €.

El Tribunal de Cuentas supervisa amb deteniment aquests comptes, tot i que l'alt grau d'opacitat de les despeses extraoficials continua sent motiu recurrent de discussió ciutadana.

Perspectiva ciutadana: luxe o excés

D'una banda, hi ha qui defensa que la seguretat de la reina i la seva família justifica una inversió notable en logística i protecció. Altres, en canvi, consideren excessiu que els diners públics financin vacances tan costoses i privades, especialment sense desglossaments oficials.

Periodistes com Pilar Eyre han criticat aquesta manca de transparència. Mentrestant, mitjans d'anàlisi reial afirmen que aquestes estades també busquen establir aliances privades, com amb la Casa d'Orange, reforçant xarxes diplomàtiques fora de l'esfera oficial.

Repetirem aquest estiu

Per a aquest 2025 es vaticina un esquema similar. Letícia planeja diverses setmanes de descans estival amb un important desplegament a la seva costa. Tot i que no s'han filtrat dates ni lloc, tot apunta a una combinació de les Balears i una destinació confidencial. Tampoc hi aniria Felipe, cosa que subratlla la naturalesa privada del viatge.

Una línia delicada entre privacitat i obligació reial

El futur d'aquest assumpte sembla estar en mans de l'equilibri entre la privacitat de la reina i l'exigència ciutadana de transparència. Justifica la seguretat el silenci pressupostari? On acaba el que és institucional i comença el que és personal?

Conèixer els detalls d'aquests viatges és clau per valorar si es tracta d'accions justificades o de malbaratament. Potser aquest estiu descobrim més dades sobre destinacions, durada i costos. Seguirà el silenci oficial o hi haurà un gir cap a la transparència?

Al final, el que va semblar un secret d'alt nivell s'ha convertit en un mirall on l'opinió pública exigeix claredat sobre quan acaba la Reina i comença la institució.