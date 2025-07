La reina Letícia (52 anys) parla en assentar-se a la Família Reial: 'Necessitem...'

La reina Letícia no ho ha tingut fàcil per ocupar el seu rol dins de la Família Reial. Tanmateix, després d'haver-se assentat a la mateixa i d'haver travessat diferents moments difícils, ha optat per parlar amb sinceritat.

En un acte públic ha deixat palès que ella, com qualsevol persona, ha afrontat serioses complicacions. D'aquí que ha arribat a exposar que tots en algun moment “necessitem parar, admetre, ser conscients de les nostres vulnerabilitats, de les nostres debilitats. Sí, poder expressar un «no puc, no sé»”

| Europapress

La reina Letícia s'obre en canal després de moments durs a la Família Reial

Letícia Ortiz va viure un gir radical a la seva vida l'any 2003. Aleshores era una periodista consolidada a la televisió nacional, fins que es va anunciar el seu compromís amb l'aleshores príncep Felip. A partir d'aquell instant, res va tornar a ser igual.

El canvi va ser total: va haver d'aprendre protocol, codis de conducta, idiomes, i dominar l'exigent agenda institucional. A l'exigència del seu nou paper s'hi van sumar els escàndols que han esquitxat la Família Reial. I estar contínuament al centre de l'atenció mediàtica, que tampoc ha estat una tasca fàcil.

Amb el pas del temps, la reina Letícia ha aconseguit consolidar-se com una figura imprescindible dins de la monarquia espanyola. La seva actitud ferma, la seva presència segura i la seva atenció al detall li han valgut el reconeixement de molts. Però darrere d'aquesta façana sòlida també hi ha una dona que ha après a fer front a l'adversitat.

| Europa Press

I precisament sobre aquesta faceta més íntima va parlar recentment al XXII Congrés de Salut Mental Espanya. Allà es va sincerar exposant que tots en algun moment “necessitem parar, admetre, ser conscients de les nostres vulnerabilitats, de les nostres debilitats. Poder expressar un «no puc, no sé, ho sento, necessito temps, necessito parar»”

Amb aquestes paraules, la mare de Leonor va trencar amb els estereotips que tradicionalment han envoltat la reialesa. No es va mostrar indestructible, sinó humana, propera. Capaç de reconèixer que, fins i tot des d'un lloc de privilegi, també es travessen moments foscos.

El seu compromís amb la salut mental, un reflex de la seva evolució a la Família Reial

La reina Letícia ha consolidat, al llarg dels anys, un compromís ferm amb qüestions socials rellevants. I un dels àmbits on més s'ha implicat és, sens dubte, precisament el de la salut mental. Presidir el Congrés Salut Mental Espanya no va ser una casualitat, sinó una mostra més de la seva sensibilitat amb aquesta realitat.

Durant la seva intervenció, va insistir en la importància de l'educació emocional des de les primeres etapes de la vida. Així, va exposar: “L'educació primerenca en salut, la prevenció, ens dotaria d'eines per poder gestionar les emocions. Sí, per poder afrontar l'adversitat i les situacions traumàtiques que tots tenim a la vida”

Aquestes paraules reflecteixen també la seva pròpia experiència. Sí, perquè si alguna cosa ha caracteritzat la seva trajectòria dins de la Família Reial és la capacitat d'adaptar-se. I també d'evolucionar i de fer-ho sense perdre la seva identitat.

| Instagram, @casareal.es

De fet, l'esposa del rei Felip ha sabut dotar el seu rol de contingut, de valors i de causes rellevants. Des de la seva defensa de la recerca científica fins al seu suport constant a les malalties rares, ha aconseguit anar més enllà del protocol. Ha construït un perfil propi, allunyat del simple acompanyament cerimonial.

En aquest context, les seves declaracions sobre la necessitat de parar, de reconèixer els límits, suposen una invitació a mirar amb altres ulls el rol que exerceix. Perquè la reina Letícia no parla des de la teoria, parla des de la vivència, des de l'aprenentatge. Des de la resiliència que ha cultivat durant més de vint anys sota la lupa pública.

La seva figura, per tant, ha assolit una maduresa que li permet avui expressar-se amb llibertat. I fer-ho no només com a reina, sinó també com a dona, com a mare i com a professional. Com algú que, com tothom, ha travessat moments complexos i ha après a viure-hi