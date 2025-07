Georgina Rodríguez fa un pas més: sense Cristiano Ronaldo, però amb molts diners

Georgina Rodríguez ha tornat a acaparar titulars amb un moviment estratègic que demostra la seva ambició professional. La model ha pres una decisió que marca un abans i un després en la seva faceta empresarial, i ho ha fet sense comptar aquesta vegada amb Cristiano Ronaldo. El seu nou projecte no només reflecteix independència, també promet ingressos milionaris que consoliden la seva imatge com a dona de negocis.

Fa tot just un any, la parella gaudia d’unes vacances paradisíaques en un enclavament exclusiu del Mar Roig. Allà van començar a gestar-se les connexions que avui obren a Georgina una nova porta en el món del turisme de luxe. Què ha motivat aquest moviment que confirma el seu creixent poder empresarial?

Georgina Rodríguez impulsa el seu negoci a l’Aràbia Saudita amb un projecte milionari

Per comprendre aquest salt de Georgina Rodríguez, cal mirar enrere. El 2024, ella i Cristiano Ronaldo van gaudir d’uns dies de somni amb els seus fills al Regis Hotels & Resorts, la primera illa privada pública al Mar Roig. Aquella experiència formava part de The Red Sea Project, un ambiciós pla saudita que busca transformar un arxipèlag de més de 90 illes.

Aquest projecte, que combina luxe i sostenibilitat, va captar l’atenció internacional per la seva aposta per energies netes, protecció de la biodiversitat i experiències personalitzades al més alt nivell. Georgina no només va ser testimoni d’aquell paradís com a turista; aquell viatge li va servir per explorar oportunitats que avui materialitza com a empresària.

El gran pas de Georgina es diu Hotel Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, un exclusiu complex situat a l’illa d’Ummahat. A través de la seva immobiliària de luxe, Bellhatria, la model promociona aquest enclavament que forma part de The Red Sea Project. Es tracta del primer Ritz-Carlton Reserve a l’Orient Mitjà, un santuari natural concebut com un refugi celestial.

A les seves xarxes socials, l’empresa de Georgina presenta el resort amb un missatge evocador: "Troba’t on el món no pot arribar-te. Enclavat a les illes verges d’Ummahat del Mar Roig, Nujuma no és només una destinació, és un refugi celestial on cada detall està pensat per inspirar admiració". Aquesta declaració reflecteix la filosofia d’exclusivitat i privacitat que defineix el complex.

L’hotel compta amb 65 viles sobre l’aigua o davant la platja, dissenyades per Foster+Partners amb materials sostenibles i detalls artesanals locals. Totes disposen de piscina privada, terrasses amb vistes infinites i telescopis per contemplar el cel estrellat. Els preus van des de 1.700 euros per nit a la vila més modesta fins a 14.500 euros per nit a la Royal Nujuma, amb tres dormitoris i sortida directa al mar.

Més enllà de les seves espectaculars viles, Nujuma es presenta com un exemple d’integració entre luxe i sostenibilitat. El resort funciona amb energia solar, aplica un avançat sistema de reciclatge i protegeix activament els nius de tortuga. A més, compta amb un programa de reg eficient amb aigües tractades i plantació de manglars per preservar l’ecosistema local.

A la seva oferta destaquen quatre restaurants d’alta cuina amb sabors internacionals, un spa amb rituals inspirats en la tradició àrab i activitats d’exploració com snorkel, busseig, caiac o windsurf. Per a les famílies, hi ha un club infantil i tallers educatius sobre astronomia i medi ambient, cosa que converteix Nujuma en una destinació experiencial completa.

El contrast entre la vida personal i l’autonomia empresarial de Cristiano i Georgina

La imatge pública de Georgina al costat de Cristiano Ronaldo ha estat durant anys la d’una parella que comparteix viatges, aparicions i projectes simbòlics. Tanmateix, aquesta maniobra al Mar Roig marca una línia de separació entre el seu rol sentimental i la seva capacitat emprenedora pròpia.

En aquest moment, Cristiano Ronaldo assegura la seva permanència a l’Aràbia Saudita amb un contracte rècord que reforça la seva estabilitat econòmica i mediàtica. Mentrestant, Georgina Rodríguez capitalitza el territori amb una marca que pot viure i créixer sense necessitar la seva presència física ni el seu nom en primera línia.

Aquesta dualitat reforça el seu posicionament com a figura amb identitat professional independent. Georgina ha demostrat, una vegada més, que és capaç de treure profit del mateix ecosistema on tots dos conviuen, però des d’angles diferents.

Georgina Rodríguez ha demostrat que la seva faceta empresarial va molt més enllà d’acompanyar Cristiano Ronaldo. La seva aposta per Nujuma confirma la seva visió estratègica en el turisme de luxe i la posiciona com una dona de negocis en ple creixement. Fins on arribarà el seu imperi personal a l’Aràbia Saudita?