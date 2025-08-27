La reina Camila, totalment descol·locada en descobrir la veritat sobre Meghan Markle

La història de Meghan Markle i el príncep Harry continua sumant capítols que generen expectació a banda i banda de l’Atlàntic. Quan tot semblava indicar que l’anomenat ‘somni americà’ de Meghan Markle trontollava per la imminent caducitat del seu milionari contracte amb Netflix, les últimes informacions revelen un gir.
Lluny d’allunyar-se de la plataforma, Meghan es prepara per viure una onada d’experiències televisives noves, amb un vincle renovat que la torna a situar al centre del focus mediàtic. Després d’això, la reina Camila ha quedat descol·locada i ha donat ordre que cap familiar comenti res al respecte.
El contracte original, valorat en uns 100 milions d’euros i que expira el mes de setembre, semblava condemnat a no tenir continuïtat. Tanmateix, Netflix ha optat per modificar la seva estratègia comercial i obrir un nou escenari.
Ara, Meghan Markle té una altra oportunitat per tornar al format. La veritat ha vist la llum i la Família Reial està sense paraules, sobretot la reina Camila, que ja donava per fet que l’americana havia fracassat.
En lloc de comprar directament les produccions d’Archewell, la companyia ha establert ara una clàusula d’opció preferent. Podrà avaluar qualsevol projecte dels Sussex abans que aquests el presentin a altres plataformes. Aquest canvi ha permès rubricar un acord diferent, en què Meghan Markle assumeix un paper especialment destacat.
La veritat sobre Meghan Markle: seguirà a Netflix
D’aquest nou capítol professional en forma part l’arribada imminent de la segona temporada de Amb Amor, Meghan, la docu-sèrie de lifestyle protagonitzada per Markle. El format, que promet mostrar una faceta més propera de Meghan, comptarà amb convidats de renom, entre ells el reconegut xef José Andrés.
A més, s’ha confirmat la producció d’un especial de Nadal, els detalls del qual romanen en secret, però que ja desperta interès entre el públic. L’agenda audiovisual es completa amb Masaka Kids, A Rhythm Within, un documental que narrarà la història de nens orfes a Uganda i que veurà la llum a finals d’any.
La reina Camila decideix guardar silenci
La porta sembla oberta perquè Harry i Meghan Markle continuïn ampliant la seva llista de projectes, en el que podria consolidar la seva aliança amb Netflix durant molt de temps. Cada nou pas de la parella genera debat, però en aquesta ocasió el més cridaner ha estat el silenci sepulcral de la família reial britànica. La reina Camila i el rei Carles han decidit que no parlaran d’aquest assumpte, almenys en públic.
Aquest silenci, interpretat per alguns com a prudència i per altres com a desaprovació tàcita, manté la incògnita de fins a quin punt la Corona aprova el camí de la parella. Mentrestant, Meghan es prepara per brillar a la pantalla un cop més, demostrant que la seva història amb Netflix encara té molts capítols per explicar. Meghan Markle està disposada a donar-ho tot fora de la Corona britànica i ho està demostrant amb cada pas que fa.