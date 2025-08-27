Logo es.xcatalunya.cat
Meghan Markle y la reina Camila
La reina Camila no quiere hablar
La reina Camila, totalmente descolocada tras descubrir la verdad sobre Meghan Markle

La Corona británica ha seguido manteniendo silencio tras las últimas novedades que han salido sobre Meghan Markle

Cristo Fernández

La historia de Meghan Markle y el príncipe Harry continúa sumando capítulos que generan expectación en ambos lados del Atlántico. Cuando todo parecía indicar que el llamado 'sueño americano' de Meghan Markle se tambaleaba por la inminente caducidad de su millonario contrato con Netflix, las últimas informaciones revelan un giro.

Lejos de alejarse de la plataforma, Meghan se prepara para vivir una oleada de experiencias televisivas nuevas, con un vínculo renovado que vuelve a situarla en el centro del foco mediático. Después de esto, la reina Camila se ha quedado descolocada y ha dado orden para que ningún familiar comente nada al respecto.

El príncipe Harry y Meghan Markle caminando al aire libre con el logo de Netflix en el fondo.
Netflix ha renovado contrato con los duques de Sussex | GTRES, Netflix, esp.xcatalunya.cat

El contrato original, valorado en unos 100 millones de euros y que expira el próximo mes de septiembre, parecía condenado a no tener continuidad. Sin embargo, Netflix ha optado por modificar su estrategia comercial y abrir un nuevo escenario.

Ahora, Meghan Markle tiene otra oportunidad para regresar al formato. La verdad ha visto la luz y la Familia Real está sin palabras, sobre todo la reina Camila, quien ya daba por hecho que la americana había fracasado.

Mujer de cabello oscuro y largo sentada en una silla de madera, sonriente y vestida con un conjunto color crema
Meghan Markle ha vuelto a firmar un contrato con Netflix | Instagram, @princeandprincessofwales

En lugar de comprar directamente las producciones de Archewell, la compañía ha establecido ahora una cláusula de opción preferente. Podrá evaluar cualquier proyecto de los Sussex antes de que estos lo presenten a otras plataformas. Este cambio ha permitido rubricar un acuerdo distinto, en el que Meghan Markle asume un papel especialmente destacado.

La verdad sobre Meghan Markle: seguirá en Netflix

De este nuevo capítulo profesional forma parte la inminente llegada de la segunda temporada de Con Amor, Meghan, la docuserie de lifestyle protagonizada por Markle. El formato, que promete mostrar una faceta más cercana de Meghan, contará con invitados de renombre, entre ellos el reconocido chef José Andrés.

Plano medio del chef José Andres vestido con una camisa rosa conversa con una mujer de cabello oscuro recogido y vestido de rayas, que es Meghan Markle, en una cocina moderna con ollas sobre la estufa y tablas de madera al fondo.
Meghan Markle estará junto al chef José Andrés en la nueva temporada de su formato para Netflix | Netflix

Además, se ha confirmado la producción de un especial navideño, cuyos detalles permanecen en secreto, pero que ya despierta interés entre el público. La agenda audiovisual se completa con Masaka Kids, A Rhythm Within, un documental que narrará la historia de niños huérfanos en Uganda y que verá la luz a finales de año.

La reina Camila decide guardar silencio

La puerta parece abierta a que Harry y Meghan Markle continúen ampliando su lista de proyectos, en lo que podría consolidar su alianza con Netflix durante mucho tiempo. Cada nuevo paso de la pareja genera debate, pero en esta ocasión lo más llamativo ha sido el silencio sepulcral de la familia real británica. La reina Camila y el rey Carlos han decidido que no hablarán de este asunto, al menos en público.

Ese silencio, interpretado por algunos como prudencia y por otros como desaprobación tácita, mantiene la incógnita de hasta qué punto la Corona aprueba el camino de la pareja. Mientras tanto, Meghan se prepara para brillar en la pantalla una vez más, demostrando que su historia con Netflix aún tiene muchos capítulos por contar. Meghan Markle está dispuesta a darlo todo fuera de la Corona británica y lo está demostrando con cada paso que da.

