La reina Camila, totalmente descolocada tras descubrir la verdad sobre Meghan Markle

La historia de Meghan Markle y el príncipe Harry continúa sumando capítulos que generan expectación en ambos lados del Atlántico. Cuando todo parecía indicar que el llamado 'sueño americano' de Meghan Markle se tambaleaba por la inminente caducidad de su millonario contrato con Netflix, las últimas informaciones revelan un giro.

Lejos de alejarse de la plataforma, Meghan se prepara para vivir una oleada de experiencias televisivas nuevas, con un vínculo renovado que vuelve a situarla en el centro del foco mediático. Después de esto, la reina Camila se ha quedado descolocada y ha dado orden para que ningún familiar comente nada al respecto.

| GTRES, Netflix, esp.xcatalunya.cat

El contrato original, valorado en unos 100 millones de euros y que expira el próximo mes de septiembre, parecía condenado a no tener continuidad. Sin embargo, Netflix ha optado por modificar su estrategia comercial y abrir un nuevo escenario.

Ahora, Meghan Markle tiene otra oportunidad para regresar al formato. La verdad ha visto la luz y la Familia Real está sin palabras, sobre todo la reina Camila, quien ya daba por hecho que la americana había fracasado.

| Instagram, @princeandprincessofwales

En lugar de comprar directamente las producciones de Archewell, la compañía ha establecido ahora una cláusula de opción preferente. Podrá evaluar cualquier proyecto de los Sussex antes de que estos lo presenten a otras plataformas. Este cambio ha permitido rubricar un acuerdo distinto, en el que Meghan Markle asume un papel especialmente destacado.

La verdad sobre Meghan Markle: seguirá en Netflix

De este nuevo capítulo profesional forma parte la inminente llegada de la segunda temporada de Con Amor, Meghan, la docuserie de lifestyle protagonizada por Markle. El formato, que promete mostrar una faceta más cercana de Meghan, contará con invitados de renombre, entre ellos el reconocido chef José Andrés.

| Netflix

Además, se ha confirmado la producción de un especial navideño, cuyos detalles permanecen en secreto, pero que ya despierta interés entre el público. La agenda audiovisual se completa con Masaka Kids, A Rhythm Within, un documental que narrará la historia de niños huérfanos en Uganda y que verá la luz a finales de año.

La reina Camila decide guardar silencio

La puerta parece abierta a que Harry y Meghan Markle continúen ampliando su lista de proyectos, en lo que podría consolidar su alianza con Netflix durante mucho tiempo. Cada nuevo paso de la pareja genera debate, pero en esta ocasión lo más llamativo ha sido el silencio sepulcral de la familia real británica. La reina Camila y el rey Carlos han decidido que no hablarán de este asunto, al menos en público.

Ese silencio, interpretado por algunos como prudencia y por otros como desaprobación tácita, mantiene la incógnita de hasta qué punto la Corona aprueba el camino de la pareja. Mientras tanto, Meghan se prepara para brillar en la pantalla una vez más, demostrando que su historia con Netflix aún tiene muchos capítulos por contar. Meghan Markle está dispuesta a darlo todo fuera de la Corona británica y lo está demostrando con cada paso que da.