Ni la del Bogatell ni Cala Fonda: la zona de platja preferida de Robert Lewandowski

A Catalunya sobren racons de postal on una celebritat pot perdre's sense focus ni posats forçats. Entre arenals urbans i cales llegendàries, el matrimoni Lewandowski ha trobat un escenari que els funciona, amb rutina esportiva i discreció. La pista va arribar de matinada, quan una història a xarxes va encendre les alarmes dels observadors del cor blaugrana. Ni centre de Barcelona, ni espectacles d'estiu, sinó un pla tan senzill com constant, repetit quan l'agenda ho permet.
El corredor litoral on Robert i Anna inicien el dia
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska han convertit el passeig de Castelldefels a Gavà en el seu ritual a trenc d'alba. En una imatge recent, ella va etiquetar el davanter mentre corrien vora el mar, deixant clar el punt exacte del recorregut. L'entorn ofereix sorra ampla, brisa constant i, sobretot, la possibilitat d'entrenar sense interrupcions ni flaixos incòmodes.
L'elecció no és casual, perquè la família resideix a Castelldefels, una localitat que sedueix molts futbolistes per la seva vida tranquil·la i la seva sortida directa al Mediterrani. Diversos reportatges han situat la parella en un habitatge proper a la platja, un enclavament escollit per la intimitat i els accessos esportius.
Córrer, paddle surf i zero posats
El tàndem comença el dia amb quilòmetres suaus a la vora de l'aigua i, en acabar, de vegades, amb paddle surf. L'Anna ja va compartir una imatge sobre la taula amb la sortida del sol de fons. L'objectiu no és la postal perfecta, sinó mantenir una forma física que després es nota a la gespa. Aquesta coherència amb l'esport acompanya el projecte que l'Anna impulsa a Barcelona, un estudi multidisciplinari d'entrenament i benestar.
“Barcelona és casa nostra” afirmen
Entrenar a la sorra del Garraf i treballar després al seu espai de salut encaixa amb la rutina d'una empresària que cuida cada detall. Quan li van preguntar per la seva vida aquí, Lewandowska va deixar una frase que avui entén qualsevol que la vegi córrer per la vora. “Barcelona és la nostra nova casa, som feliços aquí”, va explicar en una entrevista radiofònica. També va subratllar que les seves filles s'adapten i aprenen idiomes amb naturalitat.
Aquesta comoditat es reflecteix en els seus matins davant del mar, lluny d'aglomeracions i també de la posada impostada. Cada vegada que la parella comparteix una instantània des de la sorra, els comentaris s'omplen de cors culers i missatges d'ànim. La comunitat aprecia que el davanter cuidi el cap i les cames amb una rutina ordenada, alhora que s'integra en el paisatge més mediterrani possible.
Del Montserrat més íntim a la costa del Garraf
Lewandowski ha citat Montserrat entre els seus llocs preferits a Catalunya, un contrast muntanyós que explica bé el seu equilibri vital entre silenci i mar. Muntanya quan busca recolliment, costa quan toca activar el cos amb càrdio i equilibri sobre la taula. Aquest binomi encaixa en la disciplina del nou del Barça.
La franja Castelldefels–Gavà, integrada a la Costa del Garraf, presumeix de platges àmplies, serveis nàutics i una continuïtat de passeigs ideal per sumar quilòmetres sense semàfors. És un corredor de sorra que comença a ser marca de la casa per al matrimoni, molt allunyat del soroll de les postals massives.