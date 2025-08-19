La reina Camila (78 anys) confirma per primera vegada el rumor de la família Windsor

Tornen a encendre's totes les alarmes al voltant de la Corona britànica, i tot després que diversos mitjans britànics hagin confirmat un rumor relacionat amb la reina Camila. Informació que deixa al descobert com és la relació que la monarca de 78 anys manté amb la resta de la família Windsor.
Malgrat la discreció i el secretisme que sempre han envoltat els membres de la Casa Reial, no han pogut evitar que transcendeixin algunes dades sobre les seves vides privades.
Ara, i després de les últimes informacions publicades per mitjans de comunicació britànics com The Sun o The Mirror, no hi ha dubte que s'acosten moments complicats per a la família. I és que, després d'un 2024 marcat pels càncers de Carles III i Kate Middleton, acaba de sorgir un nou focus de tensió.
Tal com han confirmat aquestes capçaleres, la relació de la reina Camila i el príncep Guillem no seria especialment bona. Un distanciament que, segons sembla, també s'estén a Kate Middleton i els seus fills.
A més, i per si no fos prou, la monarca consort hauria fet un pas inesperat contra l'hereu al tron que ja ha començat a generar un gran debat a la població. Informació que ha sortit a la llum gràcies al testimoni d'un extraballador de la Família Reial.
La reina Camila fa un pas endavant amb el qual confirma la seva mala relació amb el príncep Guillem
Tot i que sempre ho han negat, tot apunta que la reina Camila sent una forta animadversió cap al príncep Guillem. Informació que fins ara havia romàs a l'ombra, però que ara Ian Pelham Turner, exfotògraf de la institució, ha compartit amb The Mirror.
Segons aquest antic treballador de la casa reial, la monarca hauria demanat al rei Carles III que “impedeixi” que el príncep Guillem “intenti crear problemes” dins de l'organització:
“Carles té una gran humanitat i crec que simplement necessitava suavitzar algunes de les seves funcions. Crec que això és el que Camila ha fet més que res. És el que crec que està succeint ara mateix, però és només la meva intuïció”
D'altra banda, ha assegurat que “no hi ha res que pugui provar i dir ‘aquest és el cas’”. “Però tinc la sensació que ella està veient el príncep Guillem intentant crear problemes i li ha dit al seu marit que l'aturi”, ha afegit Turner.
A més, també ha assenyalat que el que el monarca va necessitar és “temps i ho entenc”. “Crec que en molts sentits és un molt bon rei, de veritat. Crec també que, on ha arribat a la seva vida, ara amb la reina Camila al seu costat, ella és una persona molt més important i indispensable per a ell”.
L'últim esdeveniment reial que va cobrir Ian Pelham Turner va ser el casament del príncep Guillem i Kate Middleton. Per això, no ha volgut deixar passar l'ocasió per compartir un record d'aquell enllaç.
Tal com ell mateix ha confessat, en arribar a l'església, els reis van entrar directament a l'església sense poder saludar la multitud. “Hi havia 10.000 persones i molts van quedar clarament decebuts”, ha destacat.
Pelham considera que aquests gestos potser “no semblen tan clau, però són les petites coses les que importen”. Per aquest motiu creu que Camila té un do per gestionar bé aquest tipus de situacions.
Finalment, i al contrari del que molts pensen sobre la mala relació de Camila i els fills de Carles, l'exfotògraf sosté que ella sempre va jugar un paper essencial en el seu acostament. No obstant això, el suposat advertiment dirigit a Guillem afegeix un nou motiu de fricció.