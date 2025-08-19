La reina Camila (78 años) confirma por primera vez el rumor sobre la familia Windsor

Vuelven a encenderse todas las alarmas alrededor de la Corona británica, y todo después de que varios medios británicos hayan confirmado un rumor relacionado con la reina Camila. Información que deja al descubierto cómo es la relación que la monarca de 78 años mantiene con el resto de la familia Windsor.

Pese a la discreción y el secretismo que siempre ha rodeado a los miembros de la Casa Real, no han podido evitar que trasciendan algunos datos sobre sus vidas privadas.

| Instagram, @theroyalfamily

Ahora, y tras las últimas informaciones publicadas por medios de comunicación británicos como The Sun o The Mirror, no hay duda de que se avecinan momentos complicados para la familia. Y es que, tras un 2024 marcado por los cánceres de Carlos III y Kate Middleton, acaba de surgir un nuevo foco de tensión.

Tal y como han confirmado dichas cabeceras, la relación de la reina Camila y el príncipe Guillermo no sería especialmente buena. Un distanciamiento que, según parece, también se extiende a Kate Middleton y sus hijos.

Además, y por si fuera poco, la monarca consorte habría dado un inesperado paso contra el heredero al trono que ya ha comenzado a generar un gran debate en la población. Información que ha salido a la luz gracias al testimonio de un extrabajador de la Familia Real.

La reina Camila da un paso al frente con el que confirma su mala relación con el príncipe Guillermo

A pesar de que siempre lo han negado, todo apunta a que la reina Camila siente una fuerte animadversión hacia el príncipe Guillermo. Información que hasta la fecha había permanecido en la sombra, pero que ahora Ian Pelham Turner, exfotógrafo de la institución, ha compartido con The Mirror.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Según este antiguo trabajador de la casa real, la monarca le habría pedido al rey Carlos III que “impida” que el príncipe Guillermo “intente crear problemas” dentro de la organización:

“Carlos tiene una gran humanidad y creo que simplemente necesitaba suavizar algunas de sus funciones. Creo que eso es lo que Camila ha hecho más que nada. Es lo que creo que está sucediendo ahora mismo, pero es solo mi presentimiento”.

Por otro lado, ha asegurado que “no hay nada que pueda probar y decir ‘este es el caso’”. “Pero tengo la sensación de que ella está viendo al príncipe Guillermo intentando crear problemas y le ha dicho a su marido que le pare”, ha añadido Turner.

Además, también ha señalado que lo que el monarca necesitó es “tiempo y lo entiendo”. “Creo que en muchos sentidos es un muy buen rey, de verdad. Creo también que, donde ha llegado en su vida, ahora con la reina Camila a su lado, ella es una persona mucho más importante e indispensable para él”.

| RTVE

El último evento real que cubrió Ian Pelham Turner fue la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Por eso, no ha querido dejar pasar la ocasión para compartir un recuerdo de dicho enlace.

Tal y como él mismo ha confesado, al llegar a la iglesia, los reyes entraron directamente a la iglesia sin poder saludar a la multitud. “Había 10.000 personas y muchos quedaron claramente decepcionados”, ha destacado.

Pelham considera que esos gestos pueden que “no parezcan tan clave, pero son las pequeñas cosas las que importan”. Por ese motivo cree que Camila tiene un don para manejar bien ese tipo de situaciones.

Finalmente, y al contrario de lo que muchos piensan sobre la mala relación de Camila y los hijos de Carlos, el exfotógrafo sostiene que ella siempre jugó un papel esencial en su acercamiento. No obstante, la supuesta advertencia dirigida a Guillermo añade un nuevo motivo de fricción.