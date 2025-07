La reina Camila no ho podrà perdonar: es confirma el pitjor a la Casa Reial britànica

L'allunyament entre el príncep Harry i la família reial britànica fa temps que és evident. Les seves declaracions, les seves memòries i les entrevistes que ha concedit en els últims anys han tensat els llaços amb el seu pare, el rei Carles III.

Tanmateix, segons apunten diversos mitjans, seria la reina Camila qui tindria una postura especialment crítica amb el duc de Sussex. Camila ha viscut un camí llarg per trobar el seu lloc dins de la institució.

Des del seu matrimoni amb el rei, ha hagut d'enfrontar-se al judici públic i a anys de comparacions amb Lady Di. Per això, no sorprèn que li facin mal especialment algunes de les paraules que Harry ha dirigit cap a ella.

| Europa Press

La reina Camila mai no podrà perdonar-lo

A la seva autobiografia Spare, el príncep Harry explica que tant ell com el seu germà van demanar al seu pare que no es casés amb Camila. Tot i això, afegeix: "Li vam donar la mà i li vam desitjar el millor. Sense rancúnies"

També reconeix que van acceptar que el seu pare finalment estigués amb la dona que sempre havia estimat. Tanmateix, el to de les seves declaracions varia en altres fragments.

Harry admet que en la seva joventut es preguntava si Camila seria com "totes les madrastres dolentes dels contes". I detalla com es va sentir desplaçat quan ella va transformar el seu antic dormitori a Clarence House en un vestidor.

| Europa Press

A més, en diverses entrevistes, el duc ha descrit Camila amb termes molt poc amables. L'ha qualificat de "perillosa" i ha suggerit que tenia una "agenda calculada" per millorar la seva reputació.

En un programa de televisió, fins i tot va arribar a afirmar una de les seves declaracions més impactants. "En una família construïda a partir d'una fèrria jerarquia i amb una persona així pel camí de convertir-se en reina, només pots esperar cadàvers tirats pel carrer"

| Europa Press

La polèmica relació entre el príncep Harry i la reina Camila

Tot i aquests comentaris, Harry també ha intentat rebaixar el to en altres ocasions. En una entrevista posterior va assegurar: "És la meva madrastra. No la veig com una madrastra dolenta"

I va afegir: "Veig algú que es va casar amb una institució i que ha fet tot el que ha pogut per millorar la seva reputació i la seva imatge pel seu propi bé". Així i tot, tot fa pensar que Camila no estaria còmoda amb la idea d'un retrobament.

| Europa Press

Prefereix mantenir la distància i evitar trobades innecessàries. Per a ella, el més prudent seria que Harry es mantingués al marge, almenys per ara. El que sí que sembla clar és que la relació entre tots dos està lluny de ser cordial.

El temps dirà si encara existeix marge per a una reconciliació o si, per contra, les ferides obertes ja són massa profundes per tancar-se. Per ara, i malgrat les aparences, l'únic que sembla imposar-se és el silenci.