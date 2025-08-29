Descobert el motiu pel qual Lydia Lozano no ha pogut tenir fills amb Charly

Després de l’última bomba que s’ha confirmat sobre Lydia Lozano, la seva vida privada ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. Més concretament, el motiu pel qual no ha pogut tenir fills amb Charly, incògnita que ja ha quedat resolta.
No hi ha cap dubte que el 23 de juny de 2023 va suposar un abans i un després per a aquesta coneguda periodista i la resta dels seus companys de Sálvame. I és que, arran de les seves sonades diferències amb la nova directiva de Mediaset España, aquell dia es va emetre per última vegada aquest conegut programa de televisió.
Durant tot aquest temps, Lydia Lozano ha estat col·laborant en altres formats televisius al marge d’aquest grup audiovisual. De fet, es va arribar a dir que tant ella com la resta de col·laboradors es van convertir en persones non grates dins de les seves instal·lacions.
Però ara, tal com ha pogut confirmar El Confidencial, aquesta situació ha fet un gir radical per a la dona de Charly. I és que, segons sembla, la periodista torna per sorpresa a Telecinco dos anys després, convertida en col·laboradora de ¡De Viernes!.
D’aquesta manera, i igual que altres dels seus companys, Lydia Lozano ha aconseguit esquivar el suposat ‘veto’ que Mediaset España va imposar sobre ella i altres cares de Sálvame.
Ara, i amb aquesta notícia ressonant amb molta força, ha tornat a sortir a la palestra un dels temes més comentats sobre la seva vida privada: per què no ha tingut fills amb Charly. Una incògnita que ella mateixa es va encarregar de resoldre fa uns anys.
Lydia Lozano revela la raó per la qual no ha pogut tenir fills amb Charly
Tot i que sempre ha optat per no parlar públicament de la seva vida privada, el passat 14 de setembre de 2022, Lydia Lozano es va obrir com mai al plató de Sálvame.
Aquell dia, la col·laboradora de televisió no va tenir cap problema a compartir amb l’audiència de Telecinco alguns dels episodis més destacats de la seva vida. Entre ells, el seu pas per la universitat o la mort del seu germà, Jorge Lozano.
Tanmateix, no hi ha dubte que les declaracions que més van cridar l’atenció van ser les relacionades amb el seu marit Charly: “Ha estat, és i serà l’home de la meva vida. I ho dic sense hipnosi”.
“És el meu amant i el meu marit, però sobretot és el meu millor amic. I aquesta confiança no tothom la té”, va afegir tot seguit, just abans de revelar la raó per la qual mai han tingut fills.
Tal com va assegurar Lydia Lozano en aquella entrevista, “no hem estat pares perquè jo amb Charly no he necessitat res més”. “Ell ho hauria volgut, però jo mai he sentit això. Per amor tindria un fill amb ell, però em va dir que no i em vaig tornar a enamorar”, va revelar la periodista.