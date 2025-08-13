Kiko Rivera atura les seves vacances amb Irene Rosales i confessa: ‘El problema és…’

Kiko Rivera ha hagut d'interrompre les seves vacances d'estiu amb Irene Rosales per un motiu que no s'esperava. El DJ, de 41 anys, s'ha vist embolicat en una polèmica relacionada amb el seu darrer videoclip. Les crítiques han estat tan fortes que ha decidit donar explicacions públiques.
Des de fa anys, Kiko viu apartat de la televisió i se centra en la seva faceta musical. Utilitza les seves xarxes socials per compartir reflexions i moments personals amb els seus seguidors. Tanmateix, aquesta vegada les ha fet servir per respondre a unes acusacions directes.
Tot va començar després del rodatge del seu nou videoclip, titulat Divas. Una de les participants va parlar al programa Fiesta sobre les suposades males condicions durant la gravació. Les seves paraules van provocar un intens debat a les xarxes socials.
La jove va assegurar que el rodatge es va fer a Sevilla, en ple mes de juliol. Ella va denunciar que van passar més de cinc hores sota una calor sufocant sense rebre aigua. També va assenyalar que no va signar cap contracte ni cessió d'imatge.
Aquest testimoni va generar titulars i va posar Kiko al centre de la polèmica. Molts usuaris van començar a qüestionar la seva professionalitat i la del seu equip. La situació va portar l'artista a suspendre momentàniament el seu descans per aclarir el que havia passat.
El comunicat de Kiko Rivera ho deixa tot clar: “El problema és la classe”
En un comunicat publicat a Instagram, Kiko va negar totes les acusacions. Va explicar que al rodatge hi havia més de 50 persones i totes van rebre el mateix tracte. Va afegir que tothom va menjar, beure i treballar en igualtat de condicions.
Kiko va voler deixar clar que el problema no és en el que es va servir durant la gravació. “El problema és la classe de la gent, i aquesta, quan no se'n té, ni la millor barbacoa del món l'arregla”, va afirmar. Les seves paraules es van interpretar com una resposta directa a la jove que va iniciar la polèmica.
El DJ també va criticar l'actitud d'aquells que prefereixen queixar-se en lloc d'actuar. “Ni soc cambrer ni el cambrer personal de ningú”, va comentar. Va retreure que hi ha persones que “tenen la llengua llarguíssima per criticar, però els braços massa curts per anar a buscar una Coca-Cola o un plat”.
Les seves declaracions van dividir l'opinió pública. Alguns el van defensar, assegurant que confien en la seva versió dels fets. D'altres van donar suport a la jove, reclamant millors condicions per als participants en produccions musicals.
Kiko no vol continuar alimentant la polèmica. Afirma que ara es centrarà en els seus pròxims projectes i en gaudir de l'estiu amb Irene Rosales. Espera que amb el temps la veritat surti a la llum i el tema quedi tancat.
Per ara, la seva frase “el problema és la classe de la gent” s'ha convertit en la més comentada de la setmana. Resumeix la postura ferma que ha adoptat en aquest assumpte. I deixa clar que, per a ell, el que ha passat té més a veure amb actituds que amb fets reals.