La petició de Carles III pel seu enterrament

per Duna Costa

La corona britànica, sempre envoltada de formalitat, viu un moment inesperadament emotiu. El rei Carles III ha fet pública una petició molt concreta sobre el seu propi enterrament, i les veus de l'entorn reial ja comencen a alçar-se. Es tracta d'un desig que barreja tradició i sensibilitat, i que manté en suspens Camila, la reina consort, i els seus fills grans, Guillem i Harry.

El desig del rei

Segons informacions recents, el rei va expressar en cercles pròxims que vol un funeral discret, lluny del protocol excessiu, i amb la possibilitat que la reina Camila pugui mantenir el títol de “Reina Viuda”. Aquesta figura, vigent en la història reial —l'última a portar-la va ser la reina Adelaida el 1837—, implicaria que Camila mantindria la seva dignitat institucional després de la mort del monarca.

A més, hi ha comentaris que apunten que els plans funeraris s'han revisat recentment per adaptar-se als desitjos del rei. En algunes xarxes s'especula que Camila ha mostrat una actitud més serena del que s'esperava en conèixer els detalls. Molts simpatitzants de Diana de Gales, presents a les xarxes, continuen sense acceptar la seva figura com a reina.

| Canva Pro, XCatalunya, The Royal Family Web.

De Diana a Camila: ecos a Xarxes Socials

Des de Buckingham han evitat fer declaracions específiques. Tanmateix, en mitjans com Usa Today s'indica que fonts properes assenyalen que aquests desitjos de títol i funeral respectuós estan sent degudament contemplats.

En plataformes com X i Threads, el rebuig a la coronació de Camila continua latent entre els seguidors de Lady Di. En diversos comptes de X es repeteix amb ironia que molts “no autoritzen” Camila com a reina. No és la primera vegada que la figura de Camila desperta controvèrsia.

La seva relació amb Carles va ser considerada per molts com el detonant del col·lapse del seu primer matrimoni. Diana de Gales es va convertir en un símbol d'empatia massiva, i aquest llegat persisteix, especialment a les xarxes, on els comentaris poc afalagadors cap a Camila són recurrents.

| XCatalunya

El comiat d'un rei conscient

Tanmateix, el regnat de Carles III ja ha marcat una línia diferent. En el seu discurs després de la mort d'Isabel II, el rei va mostrar un perfil més proper i compromès, buscant sanar tensions fins i tot amb Harry i Meghan.

Si es fa realitat, un funeral adaptat a l'estil de Carles III i amb una vídua regnant podria marcar una fita en la història moderna de la monarquia britànica. La discreció, els honors, però sense excés militar, i la continuïtat simbòlica de Camila representarien una nova manera de concebre la transició de poder, lluny de l'impacte mediàtic de cerimònies prèvies.

Què passarà amb Camila un cop vídua

El protocol estableix que Camila esdevindria “Reina Viuda”. Podria romandre a les residències reials, tot i que part de la premsa especula que podria allunyar-se de la cort activa. El paper el decidiran Carles III, la seva esposa i el futur rei, Guillem. La historiadora Carolyn Harris apunta que “la reina consort no sempre segueix el mateix camí després de quedar-se vídua”.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

L'últim desig del rei Carles III, encara que no oficial, marca un canvi. Vol menys pompa i més humanitat. Per a Camila, assumir el títol de vídua mantindria el seu estatus, mentre que la possibilitat d'un funeral més senzill trenca amb els rituals més estridents del passat.