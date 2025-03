Gori Masip publica espectaculars imatges d'una nevada: Tanquen la pista d'esquí

La Molina, una de les estacions d'esquí més emblemàtiques de Catalunya, torna a ser protagonista en ple mes de març per un canvi sobtat en les condicions meteorològiques. A mesura que la temporada avança i molts esquiadors comencen a pensar a acomiadar-se de l'hivern, un fenomen inesperat ha modificat els plans d'aquells que gaudeixen de les activitats a la neu.

Imatges sorprenents compartides recentment pel reconegut meteoròleg Gori Masip han mostrat una espectacular nevada a la cota 2.000 metres de La Molina, cosa que ha obligat les autoritats de l'estació a prendre decisions ràpides per garantir la seguretat dels usuaris.

| ElEspañol, Viktor Morozuk, XCatalunya

Nevada sorpresa en ple març

La tarda d'aquest 7 de març ha portat amb si una impressionant capa de neu fresca, especialment a les cotes altes de l'estació d'esquí de La Molina. Tal com es veu a les imatges difoses per Masip, la neu ha cobert ràpidament les pistes, oferint una visió espectacular però desafiant per a aquells que gestionen l'estació.

Aquest canvi brusc en les condicions climatològiques és producte d'una baixada sobtada de les temperatures, acompanyada per precipitacions que han passat ràpidament de pluja a neu a mesura que ascendien les cotes. A diferència del que s'observa a la base de l'estació, on predomina la pluja, les cotes més altes han quedat cobertes per una espessa capa blanca, canviant dràsticament les condicions en molt poc temps.

Per què ocorre aquesta nevada sobtada?

L'explicació meteorològica darrere d'aquest fenomen resideix en una massa d'aire fred procedent del nord que ha interactuat ràpidament amb un front humit que transitava per la zona. En trobar-se amb la serralada del Pirineu, la humitat s'ha condensat i ha provocat que les precipitacions, inicialment líquides, es transformessin en neu a partir dels 1.800 metres aproximadament.

| Christana, Pexels, XCatalunya

Aquest tipus de fenòmens és relativament comú a la primavera, època caracteritzada per canvis bruscos de temperatura. En aquest cas concret, la posició geogràfica de La Molina, situada a la Cerdanya, facilita aquests ràpids contrastos climàtics a causa de la seva ubicació elevada i la seva proximitat a zones de transició entre diferents masses d'aire.

Conseqüències i recomanacions per als visitants

La decisió immediata de tancar temporalment algunes pistes respon principalment a raons de seguretat. Les autoritats han volgut evitar qualsevol incident o accident derivat de les noves condicions de visibilitat i adherència de les pistes.

Per a aquells que planejaven visitar La Molina en les pròximes hores, la recomanació oficial és mantenir-se informats sobre l'evolució de les condicions meteorològiques i l'estat de les pistes mitjançant les comunicacions oficials de l'estació. Es recomana també comptar amb equipament adequat per a fred extrem i possibles nevades intenses.

| eltiempo.es, Canva

A més, davant aquestes situacions, els visitants han de ser prudents i respectar en tot moment les indicacions del personal de l'estació. S'espera que en les pròximes hores les temperatures pugin lleugerament, encara que no es descarta que aquestes condicions puguin persistir i fins i tot repetir-se durant els pròxims dies.

Aquesta nevada sobtada, sens dubte, permetrà allargar lleugerament la temporada per als amants dels esports d'hivern, però també reforça la importància de consultar pronòstics fiables com els oferts per experts com Gori Masip abans de realitzar activitats en alta muntanya.