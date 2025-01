L'actor que va participar en les 3 primeres sèries de TV3… i pràcticament va desaparèixer

Encara que tard o d'hora molts actors d'una sèrie de sobretaula de TV3 – i de qualsevol altra cadena- tornen a aparèixer en futures sèries de la mateixa franja horària, no és habitual que repeteixin tres vegades seguides. Un ho va aconseguir.

Potser no recordes el nom, però sí la seva cara. Han passat molts anys però és inconfusible. Estem parlant de Pere Eugeni Font. A Poble Nou va tenir un paper més aviat escàs, només un parell o tres de capítols. Va ser el policia encarregat de protegir en Ferran (Joel Joan) quan una màfia volia acabar amb la seva vida en saber que volia delatar-los.

| TV3

A la sèrie posterior a Poble Nou, Secrets de Família, va tenir un paper una mica diferent. Pere Eugeni va interpretar un antiquari aprofitat amb més deutes que clients. Inicialment era l'amant de la Joana (Núria Hosta) però quan ho van deixar, l'exmarit de la Joana, el malvat August el va 'recuperar'. Li va proposar ajudar-lo a arruïnar l'Albert (Pep Ferrer). I ho van aconseguir. L'Albert va perdre tots els seus diners, la seva casa familiar i fins i tot va engalipar el seu germà perquè li donés l'escriptura de casa seva. I també la va perdre. El pla de l'August era aconseguir portar-se al llit la dona de l'Albert, la Dolors (Montse Guallar) de la qual havia estat enamorat tota la vida.

A Nissaga de Poder va recuperar el paper de policia. Era el sergent Voltes. Va intervenir en diversos crims de la sèrie – es van comptar per desenes – però la seva actuació més rellevant va tenir a veure amb el segrest de l'Abril Montsolís. Una trama que va ser determinant a la sèrie i que – atenció spoiler – va acabar amb la mort del personatge interpretat per Mònica López. A nivell personal, va acabar emparellat amb una altra sergent. La sergent Aguirre, interpretada per Roser Batalla. A partir d'aquí pràcticament va desaparèixer.

Altres sèries de TV3

Després de Poblenou i Secrets de Família, la llista de sèries de TV3 és llarga. Estació d'Enllaç, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El cor de la ciutat, La Riera, Com si fos ahir... i aquestes no són totes. Alguns apareixen en sèries de manera alternativa, però no seguida, com sí que va fer Pere Eugeni amb les tres primeres. A partir d'aquí, les seves intervencions han estat testimonials. Per exemple, va intervenir a 'El cor de la ciutat' en un capítol i a 'Merlí', en dos.