'Com si fos ahir' del 10 de març: La dona misteriosa exigeix més diners al Joel

El capítol de 'Com si fos ahir' del pròxim dilluns 10 de març comença amb una nova situació d’estrès extrem per al Joel, que rep una altra carta exigint-li un nou ingrés de diners. Aquesta petició el porta a reaccionar de manera desesperada, buscant a tota costa la forma d'aconseguir ràpidament els diners exigits.

Això podria empènyer el Joel cap a decisions perilloses i precipitades, posant en risc no només la seva pròpia seguretat sinó també la de les persones que l’envolten.

És molt reservat i no explica el seu problema. Un problema que podria tenir fàcil solució detenint a la xantatgista. Qui li demana diners? La dona és evident que està conxorxada amb algú. Els seguidors de la sèrie han elaborat diferents teories a xarxes. La que té més 'èxit' és la que diu que el seu pare hi està implicat. Però... com sap el seu pare que ara té diners? L'opció que sigui el Jess, per recuperar els diners de la droga que li van robar, també és una de les possibilitats comentades. Altres fans de 'Com si fos ahir' fins i tot creuen que el Ferni podria ser el cervell del xantatge.

La guerra Miquel-Cèlia acaba de començar

Per altra banda, la Cèlia opta per quedar-se a treballar des de casa, una decisió que no agrada gens al Miquel, qui ja havia deixat clar en ocasions anteriors la seva voluntat de mantenir el control directe sobre l'ambient laboral. Finalment el Miquel (Eduard Farelo) s'imposa i la Cèlia ha d'anar a l'oficina.

Per animar-la davant aquesta situació tensa i ajudar-la a distreure's una mica, el Víctor proposa a la Cèlia assistir a un concert i sortir a sopar amb el Bru. Aquest moment de distensió pot representar una oportunitat perquè la Cèlia trobi un equilibri entre la feina i la seva vida personal, tot i que el conflicte laboral amb el Miquel continua latent.

| TV3

El Lluís es fa massa pesat i l'Andreu se n'adona

Mentrestant, el Lluís segueix en la seva línia de presentar-se com a víctima davant l'Eva, una situació que està començant a cansar-la profundament. En aquesta ocasió, torna a involucrar-hi l’Andreu, complicant encara més la situació. Aquesta actitud persistent del Lluís amenaça amb deteriorar encara més la relació entre tots tres, generant una situació d’incomoditat i tensió creixent.

La Naiara es preocupa pel Jess

Finalment, la Naiara, preocupada per la desaparició del Jess, segueix intentant esbrinar on és. En parla amb el Karim i coincideixen en què ha estat un error que no hagi denunciat. El Karim també diu que si el Ferni el troba, la cosa pot acabar malament.

Decideix tornar a vigilar el Bar del Ferni, amb l’esperança que el noi pugui aparèixer allà o aconseguir informació sobre el seu estat. La incertesa sobre el destí del Jess continua sent un dels punts més intrigants i angoixants de la trama, amb un perill evident que pot esclatar en qualsevol moment.

| TV3, Nongnapat de wowow, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 10 de març de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i dos minuts de la tarda. Tindrà una durada de quaranta minuts i es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.