La recepta de pèsols de Nandu Jubany que tothom vol tastar

Fa poc més d'una setmana, el prestigiós xef català Nandu Jubany va compartir al seu compte oficial una versió seductora d'un dels ingredients més humils. Pèsols a la brasa amb tirabecs, botifarra negra i cansalada cruixent.

Com sorgeix la recepta “estrella” de la setmana?

Jubany va compartir l'11 de juny el plat des de la seva finca. En el seu comentari d'Instagram es percep aquesta proximitat: “Com ens agraden aquests pèsols amb beina, botifarra negra i cansalada a la brasa que ens hem preparat per dinar!”.

Era gairebé una invitació directa perquè el públic s'afegís a la taula. Només hores després, van començar a aparèixer comentaris admirant la combinació de sabors rústics i sofisticats. En les darreres dècades, el pèsol ha estat protagonista a la cuina de Jubany.

De fet, el seu hort i les seves receptes amb aquest ingredient apareixen intermitentment al seu perfil, ja fa anys. Però aquesta vegada l'aposta ha estat diferent. Una preparació gairebé festiva, destinada a formar part de les converses gastronòmiques de l'estiu.

Un punt de vista gastronòmic i emocional

La força d'aquesta recepta no rau només en un grapat de pèsols: es tracta d'animar a descobrir una cocció a la brasa combinada amb productes regionals. La tradició catalana de cuinar embotits i cansalada al foc es reinventa amb una versió més vegetal, en què el pèsol aporta frescor, color i un toc juvenil.

El xef és conegut per la seva passió pels productes de la terra i aquesta proposta ho reafirma. Aprofita ingredients locals, els barreja amb embotits de la terra i els prepara en un format de diumenge que no renuncia a l'elegància.

Ecos a la comunitat i reaccions espontànies

A Instagram, els seguidors aplaudeixen no només la imatge sinó la seva divulgació pràctica. Diversos fans han replicat la combinació a casa seva, compartint petites variacions i generant inspiració creativa.

A més, alguns seguidors han afirmat que “el pèsol mai havia tingut tant gust de festa”, compartint reels on es preparen plats similars en barbacoes casolanes. Tot un moviment de “cuina conscient amb gust rural”.

Un gest al seu primer llibre de receptes?

El xef ja havia publicat el 2024 un receptari on el foie gras i els pèsols eren la parella principal per a les taules de Nadal. És interessant comparar aquella recepta suau i dissenyada per a festivitats amb aquesta versió ràpida, estiuenca, improvisada. Dues cares del mateix prisma: l'elegància clàssica i la cuina de proximitat.

Igual que aleshores, ara també hi ha una intenció evident: elevar allò humil convertint-ho en un “producte que sorprèn”. Però amb un matís: aquesta proposta és més accessible, menys tècnica i, tanmateix, igual d'autèntica.

Final amb gust de continuïtat

Aquesta publicació no tanca una història, més aviat l'obre. Sap a continuació. Perquè els seguidors esperen veure com es desenvolupa la temporada de “pèsols a la brasa” a Can Jubany.

Es pregunten si hi haurà noves versions, el toc del xef per transformar un plat casolà en un clàssic estiuenc. Tot apunta que aquest plat serà recordat més enllà d'un "m'agrada" a Instagram: està cridat a convertir-se en un petit fenomen foodie d'estiu.