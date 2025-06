El caprici de Kate Middleton que genera polèmica al Regne Unit

per Duna Costa

En un nou capítol de la seva vida pública, la princesa de Gal·les ha desfermat comentaris al Regne Unit. El que semblava una visita protocol·lària a Escòcia —en el seu paper de padrina de l'HMS Glasgow— ha despertat un acalorat gir mediàtic per un detall que molts consideren contradictori.

El viatge poc discret

El passat 22 de maig, Kate Middleton aterrava a Glasgow a bord d'un jet privat Embraer Legacy 600, segons han revelat fonts externes. El luxós avió —llogat a través de Luxaviation— té capacitat per a 13 passatgers i un cost estimat d'entre 5.700 i 11.000 € per hora. El vol, d'anada i tornada, es pressuposa superior als 25.000 €, una xifra que ha generat malestar entre qui percep incoherència entre el seu discurs verd i la seva elecció de transport.

L'anunci reial i el bateig de l'HMS Glasgow

Poc hores després de la seva arribada, Kate va participar en la cerimònia de bateig de la fragata antisubmarina HMS Glasgow. Va trencar una ampolla de whisky escocès i va pronunciar la frase emblemàtica: “Tinc el plaer d'anomenar aquest vaixell HMS Glasgow, que Déu el beneeixi…”. La seva elegància i bona disposició van eclipsar momentàniament la polèmica… fins que els focus van tornar al jet.

| @princeandprincessofwales

Coherència o contradicció?

La princesa és coneguda per reciclar conjunts i defensar la sostenibilitat en els seus discursos i actes públics. Tanmateix, l'ús d'un avió privat d'alt cost ambiental i econòmic ha estat criticat a xarxes i mitjans.

Molts veuen una manca de coherència entre la imatge progressista de Kate i la seva decisió de privilegi. En plataformes socials, usuaris comenten que l'acció “xoca amb la seva defensa del medi ambient”. També critiquen la “reialesa moderna”, que predica el consum responsable, però recorre a desplaçaments de luxe.

No obstant això, altres defensen la seva elecció. Aquests argumenten que es tracta d'una visita oficial amb protocols de seguretat estrictes i raons logístiques que justifiquen el transport.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Rèpliques oficials i context real

Des de Kensington Palace no hi ha hagut un posicionament públic sobre el cost o els motius del jet privat. El silenci habitual de la Casa Reial britànica, per evitar entrar en detalls financers sobre desplaçaments oficials, contrasta amb l'estrident debat sorgit en mitjans digitals.

Aquest incident arriba en un context en què Kate recupera visibilitat després de la seva batalla contra el càncer. Des de principis de 2024 ha estat protagonista de titulars relacionats amb la seva salut i ètica professional. Ara l'atenció torna a centrar-se en la seva coherència personal i pública.

Quin missatge envia realment?

La polèmica no només és sobre xifres o emissions, sinó sobre la percepció pública d'una figura que, després de combatre una malaltia i assumir una agenda més sostenible, tria un transport considerat innecessari. Per a alguns, és un atemptat contra el discurs ecologista. Per a altres, un gest justificable dins la rigidesa de les seves funcions oficials.

| XCatalunya, @princeandprincessofwales

Aquest episodi llança dues preguntes fonamentals: pot encaixar una imatge sostenible amb desplaçaments privats de luxe? El debat segueix obert. El que és segur és que aquest és un altre exemple de l'etern xoc entre protocol reial i expectatives ciutadanes.

En resum, Kate Middleton ha generat controvèrsia al Regne Unit per triar un jet privat per a un compromís reial a Escòcia, cosa que xoca amb el seu discurs ecològic. Tot i que molts critiquen la contradicció, altres recorden que ella actua dins d'estructures reials complexes. El seu silenci oficial només afegeix més llenya al debat.