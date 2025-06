El restaurant de cuina catalana que entusiasma Carme Ruscalleda

En l'epicentre barceloní de l'alta cuina, un nou espai culinari ha despertat la curiositat de Carme Ruscalleda, la xef amb més estrelles Michelin del món. Aquest reconegut establiment de cuina catalana ha aconseguit no només sorprendre-la, sinó fins i tot entusiasmar-la fins al punt d'incloure'l en la seva ruta personal per la ciutat. Amb una trajectòria imparable i un paladar refinat, Ruscalleda ha posat les seves visites culinàries sota lupa.

El descobriment que ha causat sensació

El rumor va saltar fa setmanes a xarxes i blogs gastronòmics entre Barcelona i la seva àrea metropolitana. Un jove xef estava reinterpretant la cuina tradicional catalana amb un enfocament contemporani.

Publicacions especialitzades van revelar que el restaurant, situat en un barri emergent de la ciutat, juga amb els sabors de proximitat, temporada i tècniques d'avantguarda, sense trair l'essència dels productes autòctons. A Twitter i Instagram van començar a circular plats que evoquen l'escudella o el romesco. L'expectació va escalar quan es va filtrar que Ruscalleda havia reservat taula, i la seva reacció positiva va encendre la metxa mediàtica.

Sabor de rels

La xef, originària de Sant Pol de Mar, sempre ha defensat la cuina estacional i vinculada al territori. Aquest nou restaurant ha capturat aquesta filosofia. Segons relats compartits en restaurants propers i a xarxes dels mateixos productors al·ludits, Ruscalleda va quedar captivada per la naturalitat i pulcritud dels ingredients, a més de l'equilibri en la tècnica.

“Saben què fan i per què ho fan”, va comentar a l'entorn dels fogons. A poc a poc es van anar coneixent els seus plats preferits: un carpaccio de bolets de temporada, interpretacions fresques del romesco, i postres que combinen fruita del Maresme amb productes locals.

Una veu amb pes

Des del programa «Tot es mou» a TV3 van difondre espontàniament que la xef va elogiar certs guiños de la carta que remeten al seu propi restaurant Moments. També, el sector gastronòmic barceloní va començar a posar sobre la taula el nom del restaurant entre possibles influències futures de la xef.

El reconeixement no només ha arribat per boca de Ruscalleda. Periodistes gastronòmics i espectadors han comentat que aquest projecte encarna el renaixement de la cuina catalana, que ara més que mai es bolca cap a la proximitat i la memòria culinària. S'afegeix així a una tendència en què la tradició amb segell català està sent reinventada amb èxit en la restauració local.

On encaixa en el mapa gastronòmic actual?

Aquest entusiasme arriba en un moment propici: Catalunya està vivint una “renovació de la seva identitat culinària”, on s'equilibren les arrels tradicionals i la modernitat. Restaurants consagrats com Els Tinars o El Celler de Can Roca opten per preservar el llegat, però també sorgeixen propostes més joves, creatives i properes.

El restaurant en qüestió és Collsacreu, que a poc a poc s'està guanyant un lloc entre els noms més destacats de la cuina catalana contemporània. La seva aposta per l'excel·lència, el respecte al producte local i la visió renovadora expliquen l'entusiasme que ha despertat tant en Carme Ruscalleda com en altres experts del sector.

Un moviment que promet recollir fruits

Que Ruscalleda—posseïdora de set estrelles Michelin, al seu restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, Moments a Barcelona i Sant Pau de Tòquio—recolzi aquest local, el converteix en punt calent de la gastronomia.

L'eco d'aquesta visita ha influït positivament en les reserves de l'establiment, que han augmentat des de la seva publicació. Tampoc ha passat desapercebut per a xefs emergents, productors locals i estudiants de cuina, que interpreten la distinció com una invitació a explorar la tradició des de nous angles.

Més a prop de la consolidació

L'entusiasme de Carme Ruscalleda per aquest nou restaurant no és un elogi passatger. Marca el pols d'una cuina catalana que abraça la seva història amb pas ferm cap al futur. Amb un estil modern i respectuós, l'establiment ha arrencat aplaudiments de qui millor entén l'evolució del que és tradicional.

Podríem estar davant del pròxim gran emblema de la cuina catalana urbana? Si aquest projecte continua rebent l'aval de referents com Ruscalleda, podria consolidar-se com a epítom d'una tendència gastronòmica que cuida l'origen sense deixar d'innovar.