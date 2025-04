Les paraules de Nandu Jubany que revelen la seva faceta més desconeguda

En el món de l'alta cuina, hi ha noms que deixen empremta pels seus plats, la seva tècnica i el seu talent. Però també hi ha qui ho fa per alguna cosa més: la seva autenticitat. Un d'aquests noms brilla amb força des de fa anys i no només per la seva habilitat entre fogons. La seva manera de viure, de compartir i d'expressar el que sent l'ha convertit en un referent no només gastronòmic, sinó també humà.

| ACN

Més enllà dels fogons

Ell ha estat protagonista de mil aventures, des dels seus espectaculars restaurants fins a la seva presència en competicions com el Dakar. Però el més especial de la seva història no es troba entre tòfones ni en plats d'estrella Michelin. El més impactant està en la seva vida quotidiana, en la manera com mostra el seu dia a dia, sempre amb un somriure, amb una energia que encomana, i amb una sensibilitat que no es pot amagar. Una sensibilitat que, en dies com avui, es converteix en protagonista absoluta.

Una publicació que toca el cor

Aquest dimecres ha volgut fer alguna cosa més que cuinar. Ha volgut dedicar un missatge a algú que, segons les seves pròpies paraules, li ha canviat la vida. Ho ha fet a les seves xarxes, com acostuma, però aquesta vegada ha anat més enllà d'una imatge bonica o un plat ben presentat. Ha estat una declaració oberta, honesta i carregada de tendresa. Un missatge que ha arribat directe als seus seguidors, que no han trigat a reaccionar amb emoció i admiració.

| ACN, @X, XCatalunya

Una vida construïda amb amor

El vídeo que ha compartit és un recorregut pels moments més entranyables de la seva vida familiar. Escenes plenes de complicitat, de rialles, de petits detalls que revelen una connexió profunda i genuïna. Apareixen en celebracions, en excursions, cantant junts, compartint moments amb els seus fills, i també en la intimitat del seu dia a dia. No hi falta res: ni l'afecte, ni l'alegria, ni el respecte mutu.

Una parella que inspira

I si el muntatge és emotiu, les paraules que l'acompanyen són encara més commovedores. No hi ha artifici, només veritat: “Avui és l'aniversari de la nostra Morena, el millor que ens ha pogut passar a la vida”. Una frase que, per si sola, basta per entendre el que significa ella en el seu món. El cuiner no es queda aquí i anima a tothom a felicitar-la, perquè —com ell mateix diu— “la vida al seu costat és molt millor”. Un missatge que ha tocat la fibra de tots aquells que l'han llegit.

El gran secret revelat al final

I així, entre escenes familiars i paraules que brollen del cor, descobrim de qui es tracta. La protagonista d'aquesta història, la raó de tanta emoció i tendresa, no és altra que Anna Orte, l'esposa de Nandu Jubany. Una dona que ha estat sempre al seu costat, a la cuina i fora d'ella, i que avui celebra el seu aniversari envoltada d'amor. Perquè sí, potser Nandu és un geni entre fogons… però la seva millor recepta sempre ha estat a casa.