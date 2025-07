La reaparició de Josep Lobató: Fa 10 anys va perdre la parla

Després d'una dècada lluny dels focus, Josep Lobató ha tornat als mitjans deixant una profunda empremta emocional. Ho va fer sense veu, ni gairebé paraules, i, tanmateix, la seva presència ha parlat per ell. Un retorn que obre un nou capítol a la seva vida, marcat per esforç, dignitat i superació davant d'un diagnòstic devastador.

L'aturada de la seva carrera com a presentador

La reaparició es va produir el 15 de juliol de 2025, al programa “Y ahora Sonsoles”, conduït per Sonsoles Ónega a Antena 3. Aquesta va ser la primera entrevista televisiva de Lobató des de 2015, quan la seva prometedora carrera com a presentador d'Europa FM i Cuatro, després d'èxits com Ponte a prueba —guardonat amb un Premi Ondas el 2007— va quedar interrompuda per una malaltia neurològica.

La notícia es va viralitzar a les xarxes socials aquell mateix dia, amb missatges que destacaven la seva valentia i repassaven la seva trajectòria professional, així com la seva íntima lluita personal.

| El Mundo

La malaltia i el seu impacte en la seva vida

L'any 2015, Josep Lobató va patir un Dany Cerebral Adquirit després d'un ictus, amb una malaltia desmielinitzant que va afectar greument el seu cervell esquerre. Aquesta malaltia li va provocar afàsia, deixant-lo sense capacitat per parlar, llegir i escriure correctament. En pocs mesos, va perdre allò que havia donat forma a la seva identitat professional: la seva veu.

Des de llavors, ha intensificat un tractament multidisciplinari que inclou teràpia del llenguatge, ajuda cognitiva, fisioteràpia i recuperació emocional. Ho ha fet a l'associació TRACE a Barcelona, organitzant jornades de vuit hores, tres cops per setmana. Un procés lent, però constant, segons el seu amic i logopeda David: “no es passa de 0 a 10, sinó del 0 a l'1, al 2…”

La seva reaparició a televisió

A “Y ahora Sonsoles”, Lobató va interactuar amb gestos, emoticones i paraules soltes com “sí”, “no”, “cafè” o els noms dels seus pares, i es va recolzar en un sistema de comunicació digital. El seu amic David es va encarregar d'interpretar i complementar les seves respostes, explicant que la malaltia no és genètica ni degenerativa, sinó el resultat d'un ictus puntual.

| El Faro de Vigo

El moment va ser profundament emotiu. Sonsoles Ónega no va poder contenir les llàgrimes i va destacar la força de l'impacte del seu missatge. A més, durant l'emissió, van rebre missatges de suport de figures com Blas Cantó, Ruth Lorenzo, Rosa López i Natalia Jiménez, que van reconèixer el seu “heroisme” i es van mostrar inspirats per la seva evolució.

El retorn de Lobató va despertar múltiples reaccions a les xarxes. “Per plorar molt, però admirar-lo molt més” o “una classe magistral de lluita i constància” van ser només algunes de les respostes.

Els usuaris van valorar tant la seva actitud com el seu missatge de no rendir-se. Els mitjans també ho van ressaltar com un exemple de lluita i visibilitat, especialment en matèria de salut mental i neurorehabilitació.

| Cadena Dial

El missatge darrere de la seva aparició

Avui, Lobató es mostra actiu a les xarxes socials, on comparteix els seus avenços, algunes bromes i moments quotidians. La seva comunitat, de més de 50 000 seguidors, celebra cada petita victòria, com una paraula nova o una interacció sense recular.

La seva actitud és clara: “No va amb mi estar de baixó”. Un lema que resumeix el seu enfocament, combinat amb constància, esport, teràpia i un gran equip al seu costat. La reaparició de Josep Lobató no només marca una fita personal, sinó que reforça la visibilitat de malalties neurològiques que afecten molts.