La història d'amor entre l'exbisbe de Solsona i Sílvia Caballol: La dada clau

Fa gairebé quatre anys, un bisbe jove i conservador va fer un gir radical. L'agost de 2021, Xavier Novell, fins aleshores bisbe de Solsona, va presentar la seva renúncia —un gest inèdit— impulsat per un amor que desafia totes les seves conviccions prèvies. Aquella dona és Sílvia Caballol, escriptora de novel·les eròtiques amb tocs satànics i psicòloga clínica experta en demonologia. El que va començar com un rumor escandalós, avui revela una història humana i complexa, més enllà de titulars cridaners.

Com es van conèixer i va esclatar la notícia

L’espurna que ho va encendre tot va ser la seva coincidència a l’estudi de demonologia. Novell, nomenat exorcista oficial de Solsona el 2015, va començar a investigar casos sobrenaturals i va coincidir amb Caballol, que escrivia sobre satanisme i sexualitat en obres com Trilogía Amnesia (2016) i El infierno en la lujuria de Gabriel (2017).

El setembre de 2021, la premsa eclesiàstica va confirmar que aquell "ministeri personal" havia saltat al terreny del cor i que el papa Francesc estava informat de la situació. El Pontífex va acceptar la secularització de Novell, cosa que li permet casar-se per l’Església l'abril de 2024.

Revelacions i reaccions amb veu pròpia

Poc després de la renúncia, Jesús Bastante, pioner a cobrir temes vaticans, va assenyalar que Novell li va comentar: “”M’he enamorat d’una dona i vull fer les coses bé"".

Caballol, per la seva banda, ha passat de víctima d’atenció mediàtica a veu activa. En una entrevista recent va confessar haver patit “persecució, mentides i deshonor”, i va explicar que fins i tot les seves filles van patir burles en el seu entorn escolar.

A les xarxes socials ha defensat el dret a la reconstrucció personal, trencant amb la idea que la fe de Novell hagi quedat enrere: ell “creu sense dubtes que l’Evangeli és el camí per ser feliç.”

Viure a resguard… per ara

Després de superar l’epicentre mediàtic, la parella es va instal·lar a Súria juntament amb les dues filles bessones de Caballol, nascudes l'abril de 2022 xcatalunya.cat. Allà han recuperat espai en la intimitat, tot i que no sense l’interès aliè: han estat sondejats per productores com La Manchester, Minoria Absoluta, Unicornio Content i Producciones del Barrio per portar la seva història a la ficció. Sílvia va compartir a Instagram que, tot i sentir-se afalagats, els seus dubtes venen per la privacitat i la tranquil·litat familiar.

La dada clau: la reconnexió amb la vocació

El que converteix aquesta història en quelcom més que una història d’amor és la profunda reconciliació vital: Novell no va abandonar la seva fe, la va transformar. Caballol insisteix que la seva parella “segueix fidel a la seva vocació” encara que ara fora dels hàbits.

Al maig, ella va piular sobre el nomenament del nou papa Lleó XIV: “El mal no vencerà”, un missatge d’esperança i reafirmació espiritual. Així, la narrativa que partia de xoc ideològic i religiós es reconduïa cap a un relat d’adaptació i creixement personal.

Una història explicada en tres punts

El primer. Novell, el bisbe jove que defensava postures polèmiques —des de teràpies de conversió fins al Procés— es va veure atrapat en un eixam emocional que el va portar a renunciar Telecinco+1vidanuevadigital.com+1.

El segon. Caballol, des del satanisme literari i la psicologia clínica, va emergir com a companya i portaveu d’una causa: la justícia emocional i la llibertat d’estimar.

El tercer. L’església actual, sota la mirada del papa, va autoritzar una secularització i va beneir un matrimoni canònic: un gest que desplaça el debat de l’escàndol cap a l’acollida larazon.es.